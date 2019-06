Colpo HSL Derthona: ecco bomber Michele Spoto

L’HSL Derthona, appena tornato in Eccellenza, vuole fare le cose in grande puntando direttamente alla promozione in Serie D. Per far ciò il primo tassello della stagione 2019/2020 è niente di meno che Michele Spoto, capocannoniere dell’ultimo campionato nel girone D di Promozione con la maglia del San Mauro; ben 22 reti per il bomber anche ex Lucento che ora sarà agli ordini di Luca Pellegrini.

Spoto dunque passa da avversario, per tutta la stagione, a bomber principe che andrà a formare un tridente stellare con Merlano e Russo: le difese avversarie sono avvisate.

