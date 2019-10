Il ritorno dei sedicesimi di coppa Promozione ha riservato poche sorprese nel complesso, due sole squadre sono riuscite a ribaltare il risultato dell’andata: il Villafranca che, dopo aver perso 1-2 in casa contro il Cavour, ha restituito il favore segnandone addirittura sette; il San Giacomo Chieri che, sotto di due reti a inizio ripresa in casa del Cit Turin, non si è perso d’animo e ha vinto per 2-3 con molte polemiche arbitrali per il rigore che ha portato al terzo gol firmato Di Gregorio.

Partendo dalle squadre che disputano il girone A di Promozione, l’Omegna in casa non fallisce l’appuntamento con gli ottavi dopo lo 0-0 di due settimane fa nella tana della Juve Domo; 2-1 al «Liberazione» con le reti dei bomber Comparoli e Usei. Sparta Novara e Arona danno vita a una partita divertente, 2-2 che vede vincitori i novaresi in virtù dello 0-1 al’andata; il Valduggia prova la clamorosa rimonta ai danni del Briga m si ferma sull’1-3 che non basta visto il 2-5 precedente. Il Città di Cossato invece ripete lo stesso risultato di Santhià, 2-1 con doppietta di Abbruzzo.

Cambiando girone, l‘Ivrea mantiene il vantaggio dell’andata e stacca il pass facendo 1-1 in casa Quincitava; ancora Vignali come all’andata per gli eporediesi. Così come il Settimo a cui basta lo stesso risultato per eliminare la Rivarolese, a nulla vale il gol di D’Alessandro a inizio match; la Nolese passa al «Don Mosso» ma la doppietta di Agostini è utile solo per le statistiche. A Bussoleno Gabriele Sampò fa impazzire di gioia i tifosi di casa con il 2-1 che vale l’eliminazione di uno stoico Alpignano.

Per quanto riguarda la zona cuneese, il Pedona vince ancora sul Valle Varaita con le marcature dei giovani Desmero (98) e Petris (02). Il Villafranca, come già anticipato, esagera con il set vincendo 1-7 a Cavour mentre il gol di Garrone a Sommariva Perno qualifica l’Albese. Giovedì 17 ottobre PancalieriCastagnole-Nichelino Hesperia.

Per ultimo il girone D dove il Lucento ribadisce la propria superiorità sul campo del Pozzomaina, 1-5 con protagonista Simone Ferlazzo autore di una tripletta; il Cit Turin va sul 2-0 a inizio ripresa ma Presta, Cosola e Di Gregorio non ci stanno e trascinano il San Giacomo Chieri al prossimo turno. La Santostefanese si conferma ammazza grandi perché dopo la Pro Villafranca, cade anche l’Acqui sotto i colpi della squadra di Isoldi che fanno 1-1 fuori casa con Lorenzo Mondo; altro colpo importante quello dell’Arquatese con Simone Torre che pareggia Dispenza per la qualificazione a discapito della Valenzana Mado.

RISULTATI RITORNO SEDICESIMI COPPA PROMOZIONE (in grassetto le squadre qualificate)

Omegna-Juve Domo 2-1 [Comparoli (O), Usei (U), Bini (J)]

Sparta Novara-Arona 2-2 [Bersezio (S), Bersezio (S), Macchione (A), Macchione (A)]

Briga-Valduggia 1-3 [Mostoni (A), rig. Vezzani (V), Vezzani (V), Parachini (V)]

Città di Cossato-Santhià 2-1 [21′ e 28′ Abbruzzo (C), 38′ Savant Ros (S)]

Quincitava-Ivrea Calcio 1-1 [38′ Soster (Q), 28′ st Vignali (I)]

Rivarolese-Settimo 1-1 [7′ D’Alessandro (R), 20′ Padoan (S)]

Venaria-Nolese 0-2 [10′ e 12′ Agostini]

Union BussolenoBruzolo-Alpignano 2-1 [1′ Pacchiardo (A), 33′ st Pecchioli (U), 39′ st Sampò (U)

PancalieriCastagnole-Nichelino Hesperia (17/10)

Cavour-Villafranca 1-7 [Chaix (C), Serra (V), Righero (V), Chiotti (V), Chiotti (V), Francon (V), Francon (V)]

Pedona-Valle Varaita 2-1 [Desmero (P), Petris (P)]

Sommariva-Albese 1-1 [34′ Boggione (S), 40′ st Garrone (A)]

Pozzomaina-Lucento 1-5 [Kasa, Ferlazzo, Ferlazzo, Ferlazzo, Mazzara, Monteleone]

Cit Turin-San Giacomo Chieri 2-3 [45′ Gagliardi (C), 4′ st Baudino (C), 9′ st Presta (S), 13′ st Cosola (D), 29′ st rig. Di Gregorio]

Acqui-Santostefanese 1-1 [Massaro (A), Mondo (S)]

Arquatese-Valenzana Mado 1-1 [Dispenza (V), Torre S. (A)]

