Coppa Quarenghi, i risultati della prima giornata: Inter show

Tre giorni di grande calcio alla Coppa Angelo Quarenghi, il torneo più importante riservato alla categoria Under 14. Il via ufficiale è arrivato venerdì, con 15 partite disputate sui campi di San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. Ecco com’è andata.

COPPA QUARENGHI: RISULTATI

GIRONE A: Milan-Red Bull Salzburg 4-0, Red Bull Salzburg-Albinoleffe 1-1, Congo Brazzaville-Albinoleffe 7-0.

GIRONE B: Tottenham-Cremonese 3-5, Tottenham-Atalanta 0-5, Atalanta-Renate 7-0, Cremonese-Renate 1-0.

GIRONE C: Lazio-HJK Helsinki 2-0, Juventus-Lazio 0-0, Juventus-Virtus Ciserano Bergamo 2-0, HJK Helsinki-Virtus Ciserano Bergamo 4-1.

GIRONE D: Torino-Fc Lugano 2-1, Inter-San Pellegrino 9-0, Torino-Inter 0-5, Fc Lugano-San Pellegrino 5-0.

