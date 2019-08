Coppa Quarenghi, i risultati di sabato e il programma delle semifinali

Milan-Inter e Atalanta-Lazio. Sono queste le due semifinali da sballo della Coppa Angelo Quarenghi, torneo che si svolge a San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco e riservato alla categoria Under 14. Un’altra giornata di grande calcio dopo quella di venerdì, conclusasi con l’incredibile sorteggio per definire la vincente del Girone C, con Lazio e Juventus pari in tutte le voci: la monetina ha promosso la squadra capitolina. Nella giornata di domenica 25 agosto tutte le fasi finali.

COPPA QUARENGHI: RISULTATI E CLASSIFICHE

GIRONE A: Milan-Congo Brazzaville 1-0, Milan-Red Bull Salzburg 4-0, Red Bull Salzburg-Albinoleffe 1-1, Congo Brazzaville-Albinoleffe 7-0, Congo Brazzaville-Red Bull Salzburg 1-1, Milan-Albinoleffe 1-0.

CLASSIFICA: Milan 9, Congo Brazzaville 4, Red Bull Salzburg 2, Albinoleffe 1.

GIRONE B: Tottenham-Cremonese 3-5, Tottenham-Atalanta 0-5, Atalanta-Renate 7-0, Cremonese-Renate 1-0, Tottenham-Renate 3-2, Atalanta-Cremonese 4-1.

CLASSIFICA: Atalanta 9, Renate 4, Cremonese 2, Atalanta 1.

GIRONE C: Lazio-HJK Helsinki 2-0, Juventus-Lazio 0-0, Juventus-Virtus Ciserano Bergamo 2-0, HJK Helsinki-Virtus Ciserano Bergamo 4-1, Juventus-HJK Helsinki 2-0, Lazio-Virtus Ciserano Bergamo 2-0.

CLASSIFICA: Lazio 7, Juventus 7, HJK Helsinki 3, Virtus Ciserano Bergamo 0.

GIRONE D: Torino-Fc Lugano 2-1, Inter-San Pellegrino 9-0, Torino-Inter 0-5, Fc Lugano-San Pellegrino 5-0, Inter-Lugano 3-1, Torino-San Pellegrino 2-0.

CLASSIFICA: Inter 9, Torino 6, Lugano 3, San Pellegrino 0.

COPPA QUARENGHI: FASE FINALE

SEMIFINALI: Milan-Inter (9:30) e Atalanta-Lazio (11:00).

FINALE 15°/16°: Renate-San Pellegrino (9:00).

FINALE 13°/14°: Albinoleffe-Virtus Ciserano Bergamo (10:00).

FINALE 11°/12°: Tottenham-Red Bull Salzburg (11:00).

FINALE 9°/10°: Fc Lugano-HJK Helsinki (12:00).

FINALE 7/8°: Congo Brazzaville-Torino (14:00).

FINALE 5°/6°: Juventus-Cremonese (15:00).

FINALE 3°/4°: ore 16:00.

FINALE 1°/2°: ore 17:15.

