Corso Aifs, il Settore Giovanile lombardo prende posizione: «Corso non riconosciuto»

A volte ritornano. Era il 25 settembre 2017 quando ci occupammo dei corsi organizzati dall’AIFS (Associazione Italiana Formazione Sportiva) che, per 109 euro e una full immersion di due giorni, prometteva la Cina ad alcuni corsisti, oltre alla validità dell’attestato in ambito federale e ben otto punti per il Corso Uefa B.

A quanto pare, guardando l’attività dell’ente, i corsi si sono tenuti anche recentemente e, il prossimo 25-26 gennaio, ce ne sarebbe uno programmato anche a Milano. Il Settore Giovanile lombardo, sollecitato da alcuni tecnici, ha preso posizione disconoscendo la validità in ambito federale del corso di istruttore Scuola Calcio con una nota ufficiale sui propri canali social. Per chi opera nei campionati organizzati dalla Figc l’unico modo per poter svolgere l’attività di allenatore/istruttore è quello di conseguire l’abilitazione del Settore Tecnico. Ma evidentemente non è ancora chiaro a molti…

