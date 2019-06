Crema, finalmente è ufficiale: Alessio Tacchinardi nuovo allenatore

Si scrive la parola fine sulla questione allenatore in casa Crema. Infatti questa mattina è stata indetta dalla società bianconera una conferenza stampa in cui è stato svelato il nome della guida tecnica per la prossima stagione. «Dopo una lunga selezione di candidati» afferma il vice presidente Giuseppe Corna «il consulente tecnico Giancarlo Pariscenti ha individuato nella figura del signor Alessio Tacchinardi il profilo più idoneo per ricoprire il ruolo di mister dell’AC Crema 1908 nella stagione 2019/20». Queste le parole del vice presidente bianconero per annunciare il nuovo allenatore.

Dunque Alessio Tacchinardi, ex calciatore di Juventus (con la quale vince anche la Champions League nel 1996) e Atalanta, con esperienze in panchina alla guida di Pergolettese e Lecco, sempre in Serie D. Un nome accostato da tempo al Crema, e più volte riportato, che ha battuto la concorrenza di Andrea Ciceri (rimasto al Fanfulla), un nome sul quale ad inizio mese la società cremasca pare avesse fatto un pensierino. Durante la conferenza Tacchinardi ha parlato così del suo approdo a Crema: «Quando mi è stato chiesto se me la sentivo di far parte della società, l’ho presa con molto entusiasmo. Sono d’accordo nell’iniziare un nuovo ciclo: le chiacchiere stanno a zero, quello che conta è il campo. Sono contento di essere qui, ho entusiasmo. Entro in punta di piedi con molta umiltà, la stessa che sto cercando nei calciatori».

Durante la conferenza stampa, poi, sia il vice presidente Corna sia il neo tecnico Tacchinardi hanno parlato degli obiettivi in vista della prossima stagione. Entrambi concordano nel dire che quello che verrà sarà un campionato dove il Crema partirà senza ambizioni, come conferma Corna: «L’obiettivo è quello di fare un campionato sereno senza ambizione. Abbiamo chiesto al signor Pariscenti di allestire un buona squadra che si possa esprimere in un contesto sereno e senza pressioni». Sulla stessa lunghezza d’onda di Corna sono anche le parole di Tacchinardi, intervenuto proprio sull’argomento obiettivi: «Il nostro obiettivo è quello di onorare la maglia, onorare questa società e, soprattutto, dare tutto».

