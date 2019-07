Dai Provinciali all’Europa League, Recenti passa il turno con il suo Honved

L’anno scorso calcava i campi dei campionati Provinciali della Delegazione di Bergamo, quest’anno viaggia per il continente grazie all’Europa League. Lui è Alessandro Recenti, nome di spicco del panorama giovanile e dilettantistico lombardo e non solo, allenatore che nella passata stagione era alla guida del primo gruppo Under 14 dell’Uesse Sarnico. Oggi è il vice tecnico di Giuseppe Sannino nell’Honved, blasonata formazione ungherese che ieri ha superato il primo turno preliminare di Europa League battendo i lituani dello Zalgiris.

Alessandro Recenti, che nel suo passato annovera esperienze importanti nella bergamasca sulla panchine, tra le altre, di La Torre e Villongo, l’anno scorso era il tecnico dei 2005 dell’Uesse Sarnico. Nella prima parte, la sua Under 14 si è classificata prima nel girone C provinciale, ottenendo l’accesso alla fase primaverile Regionale. Nella seconda parte di stagione è arrivato un quinto posto dietro alle corazzate Tritium, Virtus Bergamo, Pontisola e Mantova: posizione che è valsa l’accesso ai playoff per il titolo lombardo, ma proprio contro la Virtus Bergamo è arrivata una sconfitta per 3-1 che ha eliminato la squadra di Recenti autrice comunque di un fantastico percorso.

In estate l’opportunità, colta al volo, di un’esperienza in Ungheria come vice di Giuseppe Sannino nell’Honved, squadra storica che ha nel suo palmares 14 scudetti. La stagione 2019-2020 è cominciata nel migliore dei modi, ovvero passando il primo turno dei preliminari di Europa League. La vittoria per 3-1 nella gara di andata contro lo Zalgiris è servita come ipoteca, l’1-1 nel ritorno in trasferta ha certificato il passaggio del turno. Settimana prossima l’Honved se la vedrà, per il secondo turno, contro i rumeni dell’Universitatea Craiova.

