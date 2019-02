D’Attoli e Chiaria in gol, la Rappresentativa 2004 sbanca Cuneo

Seconda amichevole e seconda vittoria per la Rappresentativa 2004 di Giorgio Tonino. L’Under 15 scende in campo al Parco della Gioventù di Cuneo, affrontando i pari età allenati da Sergio Boscarino, assenti tra le fila della Rappresentativa gli indisponibili Fabio Pipicella e Mattia Castelmaro. Rapp subito in vantaggio con un colpo di testa del centrale del Chisola Marco D’Attoli, su azione di corner battuto da capitan Viano dalla destra e torre-assist di Alessandro Chiaria. L’esterno del LG Trino trova il raddoppio di collo pieno, lanciato a rete dal terzino dell’Ivrea Alessandro Peretti (tra i migliori in campo in assoluto insieme a Viano, D’Attoli, Chiaria e Romano). Il Cuneo si sveglia nella ripresa, trovando il gol dell’1-2 però solo a 4 minuti dalla fine: l’ottimo Rovera guadagna un calcio di punizione dal limite (spinta da tergo di Catanzaro), sulla palla si presenta Leonardo Raimondo acclamato a gran voce dal pubblico di casa. La punizione del numero 13 cuneese, col sinistro, è potente e precisa, imparabile per Francisco Coria che in precedenza aveva salvato alla grande sui tentativi ravvicinati di Cartarrasa (due volte) e Rovera.

Cuneo Under 15-Rappresentativa Under 15 1-2

RETI (0-2, 1-2): 13′ D’Attoli (R), 15′ Chiaria (R), 31′ st Raimondo (C).

CUNEO 1° TEMPO (4-3-3): Giraudo; Colacchio (34′ Viale), Milanesio, Morra, Conte (26′ Curti); Montanaro, Anselmi, Ratto; Cartarrasa, Rovera, Lardo.

CUNEO 2° TEMPO (4-4-2): Sattin; Viale, Milanesio, Morra, Curti; Montanaro (23′ Chesta), Anselmi (8′ Raimondo) Ratto, Lardo (21′ Querce); Cartarrasa, Rovera. All. Boscarino

RAPP 1° TEMPO (4-3-3): Bellucci; Peretti, Macanthony, D’Attoli, Mecca; Sapone, Viano, Cesarano; Vander Elst, Romano, Chiaria.

RAPP 2° TEMPO (4-3-3): Coria, Peretti, Catanzaro, Mazzola, Mecca; Barberis, Calabrese, Viano; Cavalla, Romano (25′ Vander Elst), Masella. All. Tonino.

ARBITRO: Lama di Bra.

