Eccellenza, il Varese verso la rinuncia anche domani a Fenegrò

Alla vigilia della sfida di Eccellenza con il Fenegrò c'è ancora incertezza su cosa farà il Varese. L'Under 19 non ha ricevuto alcuna comunicazione per domani

Dopo i cancelli chiusi dello Stadio Ossola di mercoledì sera per il derby con la Varesina, il Varese sarebbe prossimo a non presentarsi nemmeno domani per la trasferta di Fenegrò. L’Under 19 Regionale, che era stata schierata domenica scorsa con la Castanese, ad oggi alle 17:30 non ha ricevuto alcuna comunicazione sul da farsi per domani. E anche nel caso arrivasse la convocazione non è affatto scontato che i giocatori e lo staff rispondano presenti.

