Europei Under 19, Italia rimontata dalla Spagna: Azzurrini eliminati

L’Italia è fuori dagli Europei Under 19. Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio, vengono rimontati dalla Spagna e salutano anzitempo la competizione. Una sconfitta che brucia, anche perché i ragazzi di Carmine Nunziata – che erano costretti a vincere per accedere alle semifinali – arrivano all’intervallo in vantaggio di un gol: a firmare l’1-0 è Davide Merola, che bissa il gol capolavoro con l’Armenia segnando stavolta su calcio di punizione. Nella ripresa le Furie Rosse ribaltano il risultato in 7 minuti: lo sfortunato autogol di Gavioli riporta in partita la Spagna, il rigore di Ruiz (fallo molto dubbio di Udogie) spegne i sogni dell’Italia.

La Spagna accede così alle semifinali insieme al Portogallo, che nell’altra partita del girone batte 4-0 l’Armenia qualificandosi come prima. Nell’altro gruppo la Francia ha già staccato il pass, l’ultimo posto disponibile se lo giocheranno Norvegia, Irlanda e Repubblica Ceca che scenderanno in campo domenica. Con l’eliminazione dagli Europei Under 19, si dovrebbe considerare conclusa anche l’avventura da traghettatore di Carmine Nunziata, che aveva preso in mano la squadra dopo l’addio di Federico Guidi e che tornerà ad allenare l’Under 17.

EUROPEI UNDER 19 – SPAGNA-ITALIA

SPAGNA-ITALIA 2-1

RETI: 35′ Merola (I), 16′ st aut. Gavioli (I), 23′ st rig. Ruiz (S).

SPAGNA: Tenas Urena; Sanchez (1′ st Victor), Guillamon Sanmartin, Garcia, Miranda; Gomez, Blanco (29′ st Orellana), Moha (46′ st Mollejo); Torres, Ruiz (46′ st Chust Garcia), Gil (41′ st Marques Mendez). A disp. Fernandez, Berrenetxea Muguruza, Gutierrez, Sanz. All. Denia.

ITALIA: Carnesecchi; Ferrarini, Bellodi, Gozzi Iweru, Udogie; Fagioli (41′ st Corrado), Ricci, Portanova; Merola (25′ st Piccoli), Raspadori (25′ st Salcedo); Petrelli (7′ st Gavioli). A disp. Russo, Armini, Corbo, Nicolussi Caviglia. All. Nunziata.

ARBITRO: Peljto (Bielorussia).

ESPULSO: 39′ st Udogie (I).

