Franciacorta, Giorgio Carbone è il nuovo tecnico dell’Under 19

Giorgio Carbone è il nuovo tecnico dell’Under 19 del Franciacorta. Tramite un comunicato, il club del presidente Giambattista Belotti ha ufficializzato il nome del successore di Stefano Preti, passato alla FeralpiSalò ad allenare l’Under 17. Carbone è reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Under 16 del Villongo, e vanta varie esperienze alla guida dei migliori settori giovanili della zona, dall’Uesse Sarnico (Allievi Fascia B nel 2017-2018) al CazzagoBornato (Allievi provinciali e poi Regionali nel 2016-2017). Precedentemente ha allenato anche Urago d’Oglio, Cortefranca e Montorfano.

«Sono molto contento dell’opportunità che mi è stata offerta – il commento di Giorgio Carbone riportato nel comunicato – Il Franciacorta è una realtà molto importante, non solo per la categoria della prima squadra. Negli anni ho sempre cercato di dar valore ai ragazzi e anche quest’anno l’obiettivo è farli crescere affinché possano essere da supporto alla prima squadra. Ho giocato molti anni da professionista e cercherò di trasmettergli l’esperienza. Essere professionali non significa per forza essere professionisti. Ai ragazzi chiedo impegno, e mi aspetto una cultura del calcio e dello sport».

«Siamo soddisfatti di aver portato in Franciacorta Giorgio Carbone – commenta invece il Presidente Giambattista Belotti – Carbone è un ottimo allenatore, un conoscitore del settore giovanile e anche una brava persona che saprà trasmettere sani principi ai ragazzi. Siamo sicuri che saprà dare la sua impronta alla squadra. I ragazzi avranno molto da imparare e ci auguriamo che possano proseguire al meglio il loro percorso di crescita sotto la guida del mister Carbone».

FRANCIACORTA CARBONE – COMUNICATO

«La Società Franciacorta Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Juniores a Giorgio Carbone. La Società dà il benvenuto in Franciacorta al mister Carbone e gli augura un buon lavoro. La Società, infine, ringrazia l’ormai ex allenatore Stefano Preti per l’impegno e il lavoro svolto con l’augurio di raggiungere nuovi traguardi professionali. La Juniores nazionale del Franciacorta Football Club riparte da Giorgio Carbone. Dopo una gavetta decennale cominciata con la scuola calcio, il mister Carbone si appresta alla sua prima esperienza nella categoria Juniores con l’obiettivo di proseguire il lavoro di valorizzazione dei giovani».

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.