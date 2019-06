Frattolillo al Fossano, è ufficiale: guiderà l’Under 19

Dall’Alpignano alla Rappresentativa Regionale, per arrivare infine al Fossano. Massimo Frattolillo siederà ancora su una panchina di Under 19, ex Juniores, facendo però il salto dai regionali a un campionato nazionale: è lui il sostituto di Gianluca Petruzzelli sulla panchina dei due volte campioni regionali. Nell’ultima stagione, Frattolillo aveva cominciato insieme a Massimo Gardano al Rezzato in Serie D per poi proseguire come selezionatore della Rappresentativa, alla cui guida al Torneo delle Regioni svoltosi a Fiuggi ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Ora l’ufficialità del suo passaggio in blues, dove oltre a guidare la Juniores affiancherà anche Fabrizio Viassi in prima squadra.

Di seguito, il comunicato del Fossano: «Il Fossano Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Massimo Frattolillo per la guida tecnica della Juniores Nazionale nonchè collaboratore tecnico di Fabrizio Viassi con la Prima Squadra per la stagione 2019/2020. Frattolillo, ex Rezzato (serie D) ha ricoperto nei mesi scorsi il ruolo di Responsabile della Rappresentativa Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Under 19».

