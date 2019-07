Giana Erminio, allenatori ufficializzati: Enrico Albè alla guida del vivaio

Tutto come previsto. La Giana Erminio, tramite il suo sito ufficiale, ha ufficializzato gli allenatori delle giovanili per la stagione 2019-2020. Confermate tutte le anticipazioni pubblicate da Sprint e Sport, con la società di Gorgonzola che sceglie ancora una volta la strada della continuità. A cominciare dalla guida del vivaio, affidata per il sesto anno consecutivo ad Enrico Albè.

Sulla Berretti ci sarà per il terzo anno consecutivo Andrea Chiappella, così come è lunga la militanza di Omar Barzaghi alla guida dell’Under 17: per il tecnico ex Tritium la prossima stagione sarà la quinta di seguito alla Giana Erminio, quarta alla guida della formazione Allievi. Inversione di panchine invece nei Giovanissimi. Il gruppo dei 2004 rimane nelle mani di Matteo Castelnovo, che passa quindi in Under 16, mentre Tommaso Fajdiga “scende” in Under 15 con il compito di accogliere nell’agonistica il gruppo tutto nuovo dei 2005.

Per quanto riguarda l’Attività di Base, confermata la collaborazione con la Tritium: «Al fine di lavorare al meglio in tutti i settori, sia con le squadre dell’agonistica – Berretti, Under 17, Under 16 e Under 15 – che nell’attività di base, l’A.S. Giana Erminio ha rinnovato il contratto di collaborazione con la società A.S.D. Tritium Calcio 1908, con sede a Trezzo sull’Adda (MI), per la partecipazione ai Campionati e ai Tornei ufficiali con squadre di Esordienti e Pulcini (come previsto dal Titolo III “Criteri Sportivi e Organizzativi”, punto “c”, del Sistema Licenze Nazionali 2019/2020 della Lega Italiana Calcio professionistico)» si legge sul sito ufficiale.

GIANA ERMINIO ALLENATORI: GLI STAFF UFFICIALI

BERRETTI

Allenatore: Andrea CHIAPPELLA

Vice allenatore: Michael MACCALI

Preparatore atletico: Nicolò LEGNANI

Preparatore Portieri: Sabatino NESE

Fisioterapista: Andrea NARDI

Dirigente accompagnatore: Mauro FUMAGALLI

Medico: Maurizio GALLO

Addetto terna arbitrale: Carlo CONSONNI

Collaboratore: Attilio ORNAGO

UNDER 17

Allenatore: Omar BARZAGHI

Vice allenatore: Vito GARZIONE

Preparatore atletico: Simone VILLA

Preparatore portieri: Matteo ROSSINI

Fisioterapista: Lorenzo ROSCI

Dirigente accompagnatore: Matteo QUADRI

UNDER 16

Allenatore: Matteo CASTELNOVO

Vice allenatore: Gabriele CAGLIANI

Preparatore atletico: Matteo CALLINI

Preparatore portieri: Matteo ROSSINI

Fisioterapista: Alberto PAVAN

Dirigente accompagnatore: Fabio DOSSO

UNDER 15

Allenatore: Tommaso FAJDIGA

Vice allenatore: Luca CORTI

Preparatore atletico: Claudio BARONI

Preparatore portieri: Matteo ROSSINI

Fisioterapista: Matteo MAPELLI

Dirigente accompagnatore: Ezio VICARDI

