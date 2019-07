Gianmario Corti saluta l’Inter dopo 11 anni: ecco dove andrà

Gianmario Corti non è più un allenatore dell’Inter. Il tecnico della Berretti chiude la sua avventura in nerazzurro dopo undici entusiasmanti stagioni: lascia il settore giovanile diretto da Roberto Samaden con due Scudetti (Allievi 2013-2014 e Berretti 2016-2017) e una Supercoppa (Allievi 2013-2014) nel suo palmares.

Un’avventura elettrizzante, cominciata nel 2008-2009 alla guida dei Giovanissimi Regionali e conclusa con tre stagioni consecutive come allenatore della Berretti. Corti ha allenato di fatto tutte le categorie, tranne la Primavera. Il momento più alto del suo cammino interista è senza dubbio lo Scudetto conquistato nel 2013-2014 con gli Allievi 1997, anche perché vinto nella sentitissima finale contro il Milan allenato allora da Omar Danesi. Una partita tiratissima e decisa solamente ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari: in quella squadra militavano, tra gli altri, il portiere Ionut Andreai Radu – esploso in Serie A quest’anno con il Genoa – oltre a Federico Dimarco e Federico Bonazzoli.

Il secondo Tricolore portato a casa da Gianmario Corti con l’Inter è quello vinto con la Berretti nel 2016-2017, da esordiente della categoria: i nerazzurri battono nella finalissima il Torino con le reti di Russo e Brignoli. Oltre a questi due Scudetti, il tecnico ha trionfato nella Supercoppa Allievi 2014 (Inter-Prato 2-0, doppietta di Didiba) e ha disputato – stavolta perdendole – altre due finali. Una con gli Allievi Under 17 classe 1999 nel 2015-2016 (persa contro l’Atalanta) e una, la più recente, con la Berretti di quest’anno (vittoria del Torino per 2-0).

Gianmario Corti saluta l’Inter, ma un profilo come il suo non poteva ovviamente passare inosservato e quindi è già pronto a ricominciare, riavvicinandosi a casa. Nella prossima stagione allenerà infatti nel Settore Giovanile del Como, che ha riabbracciato la Serie C e la direzione di Giancarlo Centi, che sta allestendo un parco allenatori a cinque stelle (oltre a Gianmario Corti, rientreranno alla base anche Cristian Boscolo e Massimo Cicconi). La categoria invece deve ancora essere ufficializzata.

GIANMARIO CORTI INTER: LA CARRIERA

2008-2009 – Giovanissimi Regionali

2009-2010 – Giovanissimi Regionali

2010-2011 – Allievi Regionali

2011-2012 – Allievi Nazionali Serie C

2012-2013 – Allievi Nazionali Serie C

2013-2014 – Allievi Nazionali (Scudetto e Supercoppa)

2014-2015 – Allievi Nazionali Serie C

2015-2016 – Allievi Nazionali

2016-2017 – Berretti (Scudetto)

2017-2018 – Berretti

2018-2019 – Berretti

