Giovanili Nazionali: Under Serie A e B, ecco i gironi 2019-2020

Il Settore Giovanile Scolastico ha ufficializzato i gironi delle Giovanili Nazionali della stagione sportiva 2019-2010. Le formazioni di Serie A e B sono state suddivise nei consueti tre raggruppamenti, due (A e C) da 13 squadre e uno (B) da 14. Confermata la suddivisione degli ultimi anni, compresa la separazione di Lazio e Salernitana con la formazione capitolina che rimane nel Girone A. Passa nel Girone B invece la Cremonese, quello di Inter, Milan, Brescia e Atalanta: le lombarde giocheranno quindi tutte nello stesso raggruppamento. I gironi sono identici per Under 17, Under 16 e Under 15 (U16 e U15 avranno anche lo stesso calendario).

GIRONE A: Empoli, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Livorno, Parma, Pisa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Virtus Entella.

GIRONE B: Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Chievo, Cittadella, Cremonese, Hellas Verona, Inter, Milan, Pordenone, Spal, Udinese, Venezia.

GIRONE C: Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Delfino Pescara, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Perugia, Roma, Salernitana, Trapani.

