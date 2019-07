Giovanili Regionali Lombardia, le graduatorie di ripescaggio sono sbagliate

Il Comitato Regionale Lombardia, per le graduatorie di ripescaggio dei campionati regionali, non si è attenuto ai dettami del Settore Giovanile Nazionale

Perché il Comitato Regionale Lombardia, quando ha stilato le graduatorie di ripescaggio delle Giovanili Regionali non si è attenuto ai criteri del Settore Giovanile Nazionale? Il Settore Giovanile Nazionale, con un Comunicato dell’agosto 2018, aveva sancito i criteri per poter richiedere il ripescaggio in una tabella dettagliata ma il Crl non ne ha tenuto conto visto che ha deciso per la semplice media punti. Risultato? Alcune società che avrebbero diritto sono rimaste fuori.

