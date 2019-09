Gironi provinciali: l’attesa è finita, ecco i raggruppamenti

Eccoli i gironi provinciali! Dopo mesi di attesa finalmente il Comitato ha pubblicato tutti i raggruppamenti dall’Under 17 all’Under 14. Proprio tra i 2006 torna il Suno, dopo il passaggio di tutto il SGS nel Gozzano della passata stagione.

UNDER 17 Provinciali

UNDER 17 ALESSANDRIA: ARQUATESE VALLI BORBERA – AUDAX ORIONE S.BERNARDINO – BERGAMASCO – BOYS CALCIO – DON BOSCO ALESSANDRIA – MONFERRATO – S.G.DERTHONA – TURRICOLA TERRUGGIA AR.L. – VALENZANA MADO SSD.AR.L. – VIGUZZOLESE

UNDER 17 ASTI: ACCADEMIA CALCIO ALBA – ALERAMICA – ANNONESE – CANELLI SDS 1922 – CASTELNUOVO A.S.D. – CORTEMILIA – FBC OZZANO 1919 RONZONESE – POLISPORTIVA MONTATESE – SCA ASTI – TORRETTA N.S.L.

UNDER 17 CUNEO: ALBESE CALCIO – BENARZOLE 2012 – BISALTA – BUSCA 1920 A R.L. – CARAGLIO CALCIO – CARRU MAGLIANO ALPI – CORNELIANO ROERO – LANGA CALCIO – PEDONA BORGO S.D. – RORETESE 1975 – SALUZZO – SAN BENIGNO – SAVIGLIANO CALCIO FC SC – SCARNAFIGI – SPORTING CAVALLERMAGGIORE – VALLE PO

UNDER 17 NOVARA: ARONA CALCIO – BRIGA – BULE’BELLINZAGO – CANNOBIESE 1906 – GRAVELLONA SAN PIETRO – MASERA – OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – OLIMPIA SANT AGABIO 1948 – ORNAVASSESE – S.FRANCESCO – SAN MAURIZIO CALCIO – SANMARTINESE CALCIO – TRECATE CALCIO – VOLUNTAS SUNA

UNDER 17 TORINO – GIRONE A: ACCADEMIA REAL TORINO – CASELETTE – DON BOSCO RIVOLI – GO SPORT GRUGLIASCO ASD – LESNA GOLD – OLYMPIC COLLEGNO – PIANEZZA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE – REAL ORIONE VALLETTE – RIVOLI CALCIO – SPAZIO TALENT SOCCER – VALDRUENTO – VILLARBASSE – VIRTUS MERCADANTE SSDARL

UNDER 17 TORINO – GIRONE B: ATLETICO TORINO SSD AR.L. – BARRACUDA – BORGATA CIT TURIN – C.S.F. CARMAGNOLA – DUOMO CHIERI A.S.D. – G.A.R. REBAUDENGO – KL PERTUSA – LENCI POIRINO O.N.L.U.S. – MO.DE.R.NA. BACIGALUPO – PSG SSDARL – RAPID TORINO A.S.D. – S.IGNAZIO SPORT – SAN GIORGIO TORINO – VIANNEY

UNDER 17 VERCELLI: CANADA – CE.VER.SA.MA BIELLA – CRESCENTINESE – DUFOUR VARALLO – F.C.VIGLIANO – FULGOR RONCO VALDENGO – GATTINARA F.C. – JUNIOR CALCIO PONTESTURA – JUNIOR GRIGNASCO – L.G. TRINO – LIVORNO F.CALCIO 1926 – RIVER SESIA CALCIO – VIRTUS VERCELLI 5

UNDER 17 IVREA: AGLIE VALLE SACRA – AOSTA CALCIO 511 A.S.D. – ARDOR S. FRANCESCO – CALCIO SETTIMO – CASELLE CALCIO – FENUSMA 2008 – MAPPANESE – MATHI LANZESE – MONTANARO – RIVAROLESE 1906 S.R.L. – SAN GALLO SETTIMO – STRAMBINESE 1924

UNDER 17 PINEROLO: BEINASCO CALCIO – BRICHERASIO BIBIANA – CANDIOLO – CAVOUR – CHISONE CALCIO – GIAVENOCOAZZE – INFERNOTTO CALCIO – LUSERNA – MOREVILLA – ONNISPORT CLUB – ORBASSANO A.S.P.A. – PIOSSASCO – SPORTINSIEME PIOBESI T.SE – VILLAFRANCA

UNDER 16 PROVINCIALI

UNDER 16 ALESSANDRIA: ALESSANDRIA LIONS 2014 – ASCA – BERGAMASCO – BOYS CALCIO – CAPRIATESE – CASTELLAZZO B.DA – CMC MONTIGLIO MONFERRATO – DERTONA CALCIO GIOVANILE – PRO VILLAFRANCA – SALE – SCA ASTI – SPARTAK SAN DAMIANO

– TURRICOLA TERRUGGIA AR.L. – VALENZANA MADO SSD.AR.L.

UNDER 16 AOSTA: AOSTA CALCIO 511 A.S.D. – FENUSMA 2008 – INDEPENDIENTE IVREA – IVREA BANCHETTE – LA CHIVASSO – POL. GRAND PARADIS – POLISPORTIVA VALMALONE – PONTDONNAZHONEARNADEVANCO – REAL SOCCER TEAM – RIVAROLESE 1906 S.R.L. –

STRAMBINESE 1924 – VALLORCO

UNDER 16 BIELLA: ALICESE ORIZZONTI – BORGOVERCELLI – CANADA – DIAVOLETTICALCIO VERCELLI – DUFOUR VARALLO – F.C.VIGLIANO – GAGLIANICO C.S.I. – GATTINARA F.C. – POLISPORTIVA TRONZANO – PONDERANO – TORRI BIELLESI A.S.D.

UNDER 16 CUNEO – GIRONE A: AMA BRENTA CEVA – ATLETICO RACCONIGI – AUXILIUM CUNEO – AZZURRA – BOVES MDG CUNEO – CARAGLIO CALCIO – M.G. CENTALLO A.S.D. –

PEDONA BORGO S.D. – PRO DRONERO – S.SEBASTIANO – SALUZZO – SAN BENIGNO -VALLE PO – VALLE VARAITA CALCIO

UNDER 16 CUNEO – GIRONE B: ALBESE CALCIO – BANDITO – BENESE – CANALE 2000 CALCIO – CARAMAGNESE A.S.D. – CORNELIANO ROERO – DOGLIANI CALCIO – MARENE -POLISPORTIVA MONTATESE – RORETESE 1975 – SAN MICHELE NIELLA – SCARNAFIGI –

SPORTING CAVALLERMAGGIORE – SPORTROERO

UNDER 16 NOVARA: ARONA CALCIO – BORGOLAVEZZARO – BULE’BELLINZAGO – CAMERI

CALCIO -JUVENTUS DOMO – OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – ORATORIO SAN VITTORE – POLISPORTIVA SAN GIACOMO – RAMATESE OMEGNA – S.FRANCESCO – SANMARTINESE

14 CALCIO – SOCCER GATTICO VERUNO – SPORTIVA CALTIGNAGA – TRECATE CALCIO –

VARALLO E POMBIA – VARZESE

UNDER 16 TORINO – GIRONE A: ACCADEMIA C. GRUGLIASCO – ATLETICO TORINO SSD AR.L. – COLLEGNO PARADISO – DON BOSCO RIVOLI – EVENTI SPORT ACADEMY – LESNA

GOLD – PIANEZZA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE – RANGERS SAVONERA COLLEGNO – RIVOLI CALCIO – SAN BENEDETTO A.S.D. – UNION BUSSOLENOBRUZOLO – VALDRUENTO – VENAUS

UNDER 16 TORINO – GIRONE B: ACCADEMIA REAL TORINO – ARDOR S. FRANCESCO –

BARCANOVA CALCIO – CALCIO LEINI – CARRARA 90 – CASELLE CALCIO – CENTROCAMPO – CIRIE CALCIO – FIANO PLUS – G.A.R. REBAUDENGO – MAPPANESE – RIVER LEINI – SANMAURO – VIRTUS MERCADANTE SSDARL

UNDER 16 TORINO – GIRONE C: ACCADEMIA TORINO CALCIO – BARRACUDA – BORGATA CIT TURIN – CENISIA A R.L. – CROCETTA CALCIO ASD – DUOMO CHIERI A.S.D. – FOOTBALL CLUB MIRAFIORI – KL PERTUSA – LENCI POIRINO O.N.L.U.S – MEZZALUNA – MONCALIERI CALCIO 1953 – PECETTO – VIANNEY – VILLASTELLONE CARIGNANO

UNDER 16 PINEROLO: ATLETICO VOLVERA CALCIO – AVIGLIANA CALCIO – BRICHERASIO

BIBIANA – CHISONE CALCIO – INFERNOTTO CALCIO – ONNISPORT CLUB – PIOSSASCO – POLISPORTIVA GARINO – RIVESE – SAN PIETRO VAL LEMINA – SPORTINSIEME PIOBESI

T.SE – VICUS 2010

UNDER 15 PROVINCIALI

UNDER 15 ALESSANDRIA: ASCA – AUDACE CLUB BOSCHESE – BOYS CALCIO – CAPRIATESE – CARROSIO CALCIO – CASTELLAZZO B.DA – DERTONA CALCIO GIOVANILE – DON BOSCO ALESSANDRIA – FULVIUS 1908 – TIGER NOVI – VALENZANA MADO SSD.AR.L. – VIGUZZOLESE

UNDER 15 ASTI: ALERAMICA – ASTI – BERGAMASCO – BUTTIGLIERESE 95 – CANELLI SDS

1922 – CASTELNUOVO A.S.D. – FBC OZZANO 1919 RONZONESE – L.G. TRINO – PRO VILLAFRANCA – SCA ASTI – SPARTAK SAN DAMIANO – TORRETTA N.S.L. – TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.

UNDER 15 CUNEO – GIRONE A: BISALTA – BOVES MDG CUNEO – BRICHERASIO BIBIANA -BUSCA 1920 A R.L. – CARAGLIO CALCIO – CAVOUR – CUNEO FOOTBALL CLUB –

PANCALIERICASTAGNOLE – SALUZZO – SAN BENIGNO – VALLE PO – VALLE VARAITA CALCIO – VALVERMENAGNA – VILLAFRANCA

UNDER 15 CUNEO – GIRONE B: ALBESE CALCIO – BENESE – CARRU MAGLIANO ALPI –

CORNELIANO ROERO – CORTEMILIA – GIOVANILE GENOLA 05 – LANGA CALCIO –MURAZZO

– POLISPORTIVA MONTATESE – RORETESE 1975 – S.SEBASTIANO – SCARNAFIGI – SPORTING CAVALLERMAGGIORE – TRE VALLI

UNDER 15 NOVARA: BULE’BELLINZAGO – CAMERI CALCIO – CITTA DI GALLIATE -JUVENTUS CLUB A.S.D. – LIBERTAS RAPID – LIBERTAS VAPRIO – MARANO – OLEGGIO

SPORTIVA OLEGGIO – OLIMPIA SANT AGABIO 1948 – RIVIERA D ORTA – ROMENTINESE E

CERANO – S.ROCCO – SANMARTINESE CALCIO – VARALLO E POMBIA

UNDER 15 TORINO – GIRONE A ALMESE CALCIO – ARDOR S. FRANCESCO – BARCANOVA

CALCIO – CALCIO LEINI – CASELETTE – DON BOSCO RIVOLI – FIANO PLUS – OLYMPIC COLLEGNO – PIANEZZA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE – RIVOLI CALCIO – SANMAURO – VALDRUENTO – VILLARBASSE

UNDER 15 TORINO – GIRONE B: ACCADEMIA REAL TORINO – ATLETICO TORINO SSD AR.L. – AUXILIUM MONTEROSA – CARRARA 90 – EVENTI SPORT ACADEMY – G.A.R. REBAUDENGO – LESNA GOLD – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. – RAPID TORINO A.S.D. – REAL ORIONE VALLETTE – S.IGNAZIO SPORT – SAN GIORGIO TORINO – SPAZIO TALENT SOCCER

SPORTING CENISIA

UNDER 15 TORINO – GIRONE C: ATLETICO MIRAFIORI – BARRACUDA – BORGATA CIT TURIN – C.S.F. CARMAGNOLA – DUOMO CHIERI A.S.D. – FOOTBALL CLUB MIRAFIORI – KL PERTUSA – MO.DE.R.NA. BACIGALUPO -MONCALIERI CALCIO 1953 – PECETTO – PSG SSDARL – VIANNEY – VILLASTELLONE CARIGNANO

UNDER 15 VERCELLI: ALICESE ORIZZONTI – CHIAVAZZESE 75 – CRESCENTINESE – DUFOUR VARALLO – E. CASTIGLIANO – F.C.VIGLIANO – FULGOR RONCO VALDENGO – LIVORNO F.CALCIO 1926 – PIEMONTE SPORT 1963 – POLISPORTIVA TRONZANO – SCUOLE CRISTIANE CALCIO – SERRAVALLESE 1922 – VALDILANA BIOGLIESE – VALLE CERVO ANDORNO – VILLAGGIO LAMARMORA – VIRTUS VERCELLI

UNDER 15 VERBANIA: ARONA CALCIO – CAVALLIRIO – CIREGGIO – CREVOLESE A.S.D. – DORMELLETTO – FOMARCO DON BOSCO PIEVESE – LESA VERGANTE – PRO VIGEZZO – RAMATESE OMEGNA – ROMAGNANO CALCIO A.S.D. – S.FRANCESCO – SOCCER GATTICO VERUNO – VOLUNTAS SUNA 10

D.D. IVREA: AGLIE VALLE SACRA – AOSTA CALCIO 511 A.S.D. – ATLETICO PONT F.C. – CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP – FENUSMA 2008 – GRAND COMBIN – LA CHIVASSO – MAPPANESE – MONTANARO – POL. GRAND PARADIS – PONTDONNAZHONEARNADEVANCO – REAL SOCCER TEAM – RIVAROLESE 1906 S.R.L. – VALLORCO

UNDER 15 PINEROLO: ATLETICO VOLVERA CALCIO – BEINASCO CALCIO – CANDIOLO – CHISONE CALCIO – GIAVENOCOAZZE – ONNISPORT CLUB – ORBASSANO A.S.P.A. – PEROSA A.S.D. – PIOSSASCO – POLISPORTIVA BRUINESE – POLISPORTIVA GARINO – S.SECONDO A.S.D. – TETTI FRANCESI RIVALTA – TORRE PELLICE

UNDER 14 PROVINCIALI

UNDER 14 ALESSANDRIA: ALESSANDRIA LIONS 2014 – ARQUATESE VALLI BORBERA – ASCA – AUDAX ORIONE S.BERNARDINO – BOYS CALCIO – CASTELNOVESE CASTELNUOVO – DERTONA CALCIO GIOVANILE – DON BOSCO ALESSANDRIA – FORTITUDO F.O. – LIBARNA U.S.D. – ORTI – POZZOLESE – VALENZANA MADO SSD.AR.L.

UNDER 14 AOSTA: E. DE F. SAINT CHRISTOPHE – FORNO – INDEPENDIENTE IVREA – IVREA BANCHETTE – LA CHIVASSO – POLISPORTIVA VALMALONE – PONTDONNAZHONEARNADEVANCO – QUART – RIVAROLESE 1906 S.R.L. – SAINT VINCENT CHATILLON – STRAMBINESE 1924 – VALLORCO

UNDER 14 ASTI: CANELLI SDS 1922 – CASTELLAZZO B.DA – CMC MONTIGLIO MONFERRATO – DUOMO CHIERI A.S.D. – LENCI POIRINO O.N.L.U.S. – MEZZALUNA – MONFERRATO – MONTEGROSSO SCA ACADEMY – PSG SSDARL – SCA ASTI – TORRETTA N.S.L. – TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.

UNDER 14 BIELLA: ALICESE ORIZZONTI – BORGOSESIA CALCIO – BORGOVERCELLI – CE.VER.SA.MA BIELLA – DIAVOLETTICALCIO VERCELLI – FULGOR RONCO VALDENGO – GAGLIANICO C.S.I. – L.G. TRINO – PONDERANO – QUARONESE – VALDILANA BIOGLIESE – VALLE CERVO ANDORNO

UNDER 14 CUNEO – GIRONE A: BOVES MDG CUNEO – BUSCA 1920 A R.L. – C.S.F. CARMAGNOLA – CARAGLIO CALCIO – CARRU MAGLIANO ALPI – GARESSIO – GIOVANILE GENOLA 05 – INFERNOTTO CALCIO – PRO DRONERO – REVELLO CALCIO – SALICE – SALUZZO – SAN BENIGNO – VALLE VARAITA CALCIO

UNDER 14 CUNEO – GIRONE B: ACCADEMIA CALCIO ALBA – ALBESE CALCIO – ATLETICO RACCONIGI – BANDITO – BENESE – CANALE 2000 CALCIO – CORNELIANO ROERO – DOGLIANI CALCIO – MARENE – POLISPORTIVA MONTATESE – RORETESE 1975 – SAVIGLIANO CALCIO FC SC – SCARNAFIGI – SPORTING CAVALLERMAGGIORE

UNDER 14 NOVARA: BORGOLAVEZZARO – BULE’BELLINZAGO – CAMERI CALCIO- CITTA DI GALLIATE – MOMO ATLETICO CALCIO – OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – POLISPORTIVA SAN GIACOMO – ROMENTINESE E CERANO – S.ROCCO – SANMARTINESE CALCIO – SPORTIVA CALTIGNAGA – TRECATE CALCIO

UNDER 14 TORINO – GIRONE A: ARDOR S. FRANCESCO – CALCIO LEINI – CASELLE CALCIO – CASTIGLIONE – EVENTI SPORT ACADEMY – G.A.R. REBAUDENGO – MAPPANESE – MATHI LANZESE – REAL ORIONE VALLETTE – RIVER LEINI – SANMAURO – SPAZIO TALENT SOCCER – SPORTING CENISIA – VIRTUS MERCADANTE SSDARL

UNDER 14 TORINO – GIRONE B: ACCADEMIA TORINO CALCIO – CASELETTE – COLLEGNO PARADISO – DON BOSCO RIVOLI – LESNA GOLD – OLYMPIC COLLEGNO – PRO COLLEGNO COLLEGNESE – RANGERS SAVONERA COLLEGNO – S.IGNAZIO SPORT – SAN GIORGIO TORINO – SISPORT S.P.A. – UNION BUSSOLENOBRUZOLO – VALDRUENTO –

VENAUS

UNDER 14 TORINO – GIRONE C: BARRACUDA – BORGATA CIT TURIN – DORINA – KL PERTUSA – MARENTINESE – MO.DE.R.NA. BACIGALUPO – MONCALIERI CALCIO 1953 – PECETTO – RAPID TORINO A.S.D. – SAN GIACOMO CHIERI – SAN LUIGI CAMBIANO – SAN REMIGIO – SANTENA 2014 – VIANNEY

UNDER 14 VERBANIA: ACADEMY GOZZANO – ACCADEMIA VERBANIA CALCIO – ARONA CALCIO – BRIGA – CUREGGIO – FOMARCO DON BOSCO PIEVESE – RIVIERA D ORTA – ROMAGNANO CALCIO A.S.D. – S.FRANCESCO – VARZESE – 1924 SUNO F.C.D.

UNDER 14 PINEROLO: ALMESE CALCIO – BEINASCO CALCIO – CANDIOLO – CARIGNANO A.S.D. – CUMIANA CALCIO REAL – GIAVENOCOAZZE – JSS MONCALIERI ACADEMY – LUSERNA – ORBASSANO A.S.P.A. – POLISPORTIVA GARINO – ROLETTO VAL NOCE – S.SECONDO A.S.D. – SPORTINSIEME PIOBESI T.SE – TORRE PELLICE

