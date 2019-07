Graduatorie di ripescaggio regionali, chi sarebbe entrato con i criteri giusti?

Per il Comitato Regionale Lombardia è stata una settimana calda riguardo il fronte delle graduatorie di ripescaggio regionali delle società non aventi diritto. Le società, dopo il nostro articolo di settimana scorsa, hanno chiesto spiegazioni a gran voce. L’errore è evidente, ma dal Crl la risposta arrivata è stata un «bisognava accorgersene prima. I termini adesso non permettono di rivedere nulla». Parole che sembrano solo una scusa visto che in altre regioni – con le iscrizioni aperte come la Lombardia – le domande di ripescaggio saranno aperte fino a fine mese. In tutto ciò, con il criterio della media punti adottato dal Comitato, ci sono società che parteciperanno al prossimo campionato Regionale senza averne titolo. A proposito, nella graduatoria del Crl, c’è una società preclusa che potrebbe essere ripescata.

Comunque la questione sembra essere destinata ad andare avanti.

SUL GIORNALE IN EDICOLA (O SULL’EDIZIONE DIGITALE), UNA PAGINA DEDICATA INTERAMENTE AL PASTICCIO DELL’ESTATE

LE SIMULAZIONI DEI CONTEGGI CON I CRITERI DEL SETTORE GIOVANILE NAZIONALE: LE SORPRESE NON MANCHERANNO

