Il ballo delle panchine: scatto Ricardo, ipotesi Ciletta, Massimo pronto e Zaccarelli…

Come nelle stagioni in cui non vi era traccia di ‘pandemie’, gli orizzonti, gli scenari e le scelte, a cominciare dallo scacchiere dei propri allenatori, cominciano a delinearsi e sbocciare nelle varie ‘uova di Pasqua’ che cambiano i colori e i toni di squadre e club. Una sorta di [...]