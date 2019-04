Il Piemonte Vda si tinge di rosa: Rappresentativa Femminile campione d’Italia!

Grandi leonesse! La Rappresentativa Femminile sbaraglia la concorrenza e vince in rimonta la finale sulla Liguria! Titolo strameritato per le ragazze di Riccardi, che chiudono il Torneo delle Regioni da imbattute! La finale la decidono Francesca Mellano, che su rigore agguanta il pari a fine primo tempo dopo il temporaneo vantaggio di Basso per la Liguria. Nella ripresa non c’è storia: il capitano Giorgia Aloi e Giada Bagnasco chiudono i giochi e alzano la coppa! Piemonte Vda Femminile campione d’Italia!

Liguria-Piemonte VdA 1-3

Reti (1-0, 1-3): 16′ Basso (L), 44′ rig. Mellano (P), 12′ st Aloi (P), 29′ st Bagnasco (P).

Liguria (4-2-3-1): Parodi; Giuliana (24′ st Del Verme), Ymeri, Ferrea, Isoleri; Luccisano (16′ st Giusto) , Moscamora; Vecciu (1′ st Rizzo), Brucci (1′ st Barbieri), Poletto; Basso. A disp: Bernat, Famá, Seravalli, Rizzuto, Solari. All. Maggi.

Piemonte VdA (4-2-3-1): De Filippo; Frasson, Sala, Sorleto, Ottone (29′ Faudella); Ponzio (5′ st Colombero), Zecchino; Mellano (29′ st Gennari), Aloi, Bagnasco; Accoliti (22′ st Papagna). A disp: Oberoffer, Serale, Ghibaudo, Beccaria, Bigi. All. Riccardi.