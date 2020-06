Il Rivoli chiude i battenti, salta l’Eccellenza

La notizia è di stamattina: il Rivoli non si iscriverà al prossimo campionato di Eccellenza e chiuderà i battenti. Dopo il tira e molla degli ultimi mesi tra la società di Giuseppe Scozzaro e il comune di Rivoli, negli ultimi giorni sono spuntate nuove complicazioni riguardanti i campi di Cascine Vica che, secondo i rossoblù, impediscono di cominciare la stagione con i presupposti logistici di base (campi per allenamento e partita).

«Stamattina il presidente ha chiamato me e l’allenatore Siciliano dicendoci che non ci sono più le condizioni per andare avanti – commenta il Ds Pasquale Azzolina – Il comune non è venuto incontro alla società e le nuove complicazioni hanno impedito di proseguire con la progettazione. Ho sentito tutti i ragazzi che mi avevano già detto sì per il prossimo campionato di Eccellenza e gli ho comunicato questa novità. Ci tengo a ringraziarli pubblicamente. Questa volta chiude il Rivoli».

Mentre dalla società si afferma di non voler “vendere la matricola”, ovvero andare incontro a fusioni o acquisizioni, il calcolo si sposta sulla composizione dei gironi di Eccellenza dove si andrà a formare un buco colmabile con ripescaggio.