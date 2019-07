Tutto come previsto: il Varese non ha formalizzato l’iscrizione alla prossima stagione e quindi scompare dal panorama calcistico regionale. Una fine annunciata dopo un’agonia durata almeno un anno e mezzo nel quale il teatrino è stato impietoso tra presidenti uscenti, entranti, “procuratori” e faccendieri. Questa volta, nonostante l’apparente benevolenza di cui ha potuto godere il club nell’ultima stagione, il verdetto è chiaro e l’anno prossimo non ci sarà nessuna società a rappresentare il capoluogo nei campionati dilettantistici.

A Claudio Benecchi va imputata la responsabilità della fine sportiva del Varese, ma le colpe non sono tutte sue. Troppi i dirigenti che si sono avvicinati alla società nell’ultimo biennio e che, dopo poche settimane o mesi, si sono dileguati. Non a caso la contabilità presidenziale degli ultimi due anni dice otto presidenti.

Rifondato nell’estate 2015, il Varese Calcio si è imposto largamente nel primo anno di Eccellenza guadagnandosi il diritto a giocare l’Interregionale la stagione successiva. Nell’estate 2016 tutti ricorderanno il tentativo di far nascere lo Sporting Varese (sede a Lonate Pozzolo) per disputare la Serie C dopo l’eventuale fusione con lo Sporting Bellinzago. Tentativo andato a vuoto, con la squadra che ha disputato la Serie D. E proprio a metà stagione cominciarono i problemi che hanno portato – a distanza di due anni e mezzo – alla mancata iscrizione del club. L’era di Fabio Baraldi, con la promessa «nel 2020 saremo in Serie B» è durata circa tre mesi, poi ecco prendersi la scena Aldo Taddeo con il suo annuncio di agosto «siamo praticamente in Serie C. Mancano solo i trecentomila euro della fideiussione». A settembre 2017 Taddeo salutò tutti per sposare il progetto Modena (fallito a dicembre dello stesso anno), con Paolo Basile che si è trovato al capo di una società schiacciata dalle difficoltà. Dalla auspicata vittoria del campionato (Salvatore Jacolino allenatore) alla retrocessione sotto la guida di Paolo Tresoldi che, da novembre 2017, ha cercato di tenere in piedi la baracca con i suoi Juniores. La squadra retrocedeva e si apriva il fronte vertenze che, quattordici mesi dopo, ha certificato la fine.

Claudio Benecchi (affiancato da Fabrizio Berni) è apparso sulla scena nell’estate 2018. Tanto l’entusiasmo nel giorno della presentazione che, per larghi tratti, ha ricalcato le promesse dell’anno precedente di Taddeo e Basile. Alle promesse non sono seguiti i fatti e fin dai primi mesi erano chiare le difficoltà. A novembre le prime crepe, a dicembre l’impresa compiuta dai giocatori nella vittoria della Coppa Italia, poi è stata una continua incertezza. I debiti si ampliavano e il Comune ha fatto quello che doveva: negare lo stadio e Varesello. A dicembre, pochi giorni prima della finale di Meda, è esplosa la bolla delle vertenze, con la Commissione Vertenze Economiche che fissava in trenta giorni il termine per saldare la prima rata di 110.000 euro. Dopo trenta giorni – nonostante un goffo tentativo di un “bonifico misterioso” – ovviamente nulla di fatto. E intanto la squadra, rimasta senza stadio, rinunciava alle partite con Varesina e Fenegrò. La stagione, comunque, nonostante le minacce di sciopero dei giocatori (l’ultima poche settimane prima nella conferenza di Induno Olona) è arrivata al termine anche grazie al “gioco” di chi avrebbe dovuto tutelarli.

Campionato falsato? Certamente. Al resto, poi, ci hanno pensato i termini della giustizia sportiva: la sentenza sulle vertenze è arrivata circa un mese dopo la fine del campionato. E non bastasse, il Varese, non è nemmeno stato sanzionato visto che i sette punti non hanno pesato sulla classifica. Il resto è storia dei giorni nostri, con Benecchi ad annunciare le solite trattative che non si sono mai concretizzate. La certificazione della morte sportiva del Varese è arrivata oggi, ma il Varese è morto almeno un anno e mezzo fa.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.