In campo con uno squalificato, la Solbiatese Under 16 rischia grosso

Sei punti in due giornate per la Solbiatese 1911 Under 16 che, nei primi centosessanta minuti, ha superato Magenta e Ispra. Ma la vittoria di sabato pomeriggio a Ispra potrebbe essere presto cancellata dal Giudice Sportivo visto che la società neroazzurra – così come in occasione del debutto – ha schierato Lorenzo Messina Pedron che, lo scorso 7 aprile in occasione di Aldini-Ispra Under 15, rimediò cinque giornate di squalifica (Comunicato 49 del CRL). Due turni sono stati scontati nelle ultime due giornate della scorsa stagione quando vestiva la maglia dell’Ispra, ma quest’anno avrebbe dovuto saltare le prime tre settimane. E invece è stato regolarmente schierato in entrambe le gare.

Se il risultato con il Magenta è al sicuro visto che sono scaduti i termini per la presentazione del ricorso, con l’Ispra – nel caso il ricorso venga preannunciato (entro le 24:00 di oggi, ovvero il primo giorno feriale oltre lo svolgimento della gara) e presentato nei termini consentiti – è probabile che arrivi lo 0-3 a tavolino: attesi sviluppi nei prossimi giorni.

