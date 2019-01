Infortunio Rabuffi, sollievo in casa Calcio Derthona

Dopo lo spavento a margine della partita Calcio Derthona-Olmo, gli alessandrini e tutto il movimento piemontese hanno tirato un sospiro di sollievo. Matteo Rabuffi, uscito dal campo dopo uno scontro di gioco, è stato sottoposto a un delicato intervento andato fortunatamente per il meglio. Il difensore centrale è ancora in ospedale ma il peggio sembra essere passato. Di seguito, il comunicato stampa del società Calcio Derthona.

“Il ragazzo ha subito un delicato intervento presso l’ospedale di Alessandria.

L’intervento è riuscito ottimamente, tanto che Matteo si è svegliato e ha mandato un saluto personale a tutta la squadra.

Il Calcio Derthona e la famiglia Rabuffi vogliono ringraziare tutte le persone che son state vicine in questi momenti di terrore.

Si ringraziano i giornalisti per la delicatezza e attenzione alla situazione, si ringrazia la FIGC in particolare nella persona del presidente Mossino per la vicinanza e si ringraziano tutte le squadre e giocatori che hanno mandato un messaggio.

Grazie a tutti!

Forza Matteo“

