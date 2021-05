Inter-Milan Primavera 1, le pagelle dei nerazzurri: Stankovic e Satriano da Oscar, ritorno con stile di Oristanio

Satriano e Stankovic mandano in paradiso l’Inter – tornata in vetta solitaria dopo il trionfo nel derby – e costringono il Milan a leccarsi le ferite. Una partita dalle mille sfaccettature quella tra i nerazzurri e i rossoneri, che incorona i ragazzi di Madonna in una settimana decisiva per le sorti della regular season.

Stankovic 8 Un rigore parato – che pesa come un macigno – e una prova da vero fenomeno lo incoronano come assoluto protagonista di questo derby. Il miracolo su Olzer, oltre ad essere l’ennesima dimostrazione della sua qualità nel parare i rigori, racconta quanta tecnica e forza fisica ci sia nel giovane portiere nerazzurro. Se a tutto questo ci aggiungiamo qualche uscita decisiva (soprattutto su Olzer nella ripresa), capiamo bene quanto Filip ci sia dietro questa vittoria.

Zanotti 7 L’esame a cui è sottoposto, ovvero contenere sia Capone che Oddi (assieme a Moretti) lo vedono promosso a pieno voti. Se non c’era bisogno del derby per capire le qualità dell’esterno nerazzurro, la stracittadina assume il sapore di consacrazione per il giovane Mattia. Nel finale avrebbe anche l’occasione di timbrare il cartellino,ma viene fermato dall’intervento di Jungdal.

Sottini 7 In assenza di Kinkoue, assieme ad Hoti è lui il leader tecnico della retroguardia nerazzurra. Spesso lasciato un po’ troppo solo da Vezzoni, il centrale nerazzurro gioca una partita attenta, sempre puntuale e precisa. Non sono tuttavia mancate le difficoltà nel suo pomeriggio sestese: marcare uno come Olzer non è mai semplice, ma se la porta dell’Inter rimane inviolata il merito è anche suo (35′ st Moretti A. sv).

Moretti L. 7 Dopo la “sgambata” in Under 18 contro il Genoa, in assenza dello squalificato Kinkoue, la fiducia di Madonna è tutta riposta in lui. Gioca un derby contro il Milan con il 4 sulle spalle: un numero pesante, speciale per l’Inter. Risulta sempre attento, non sbaglia alcun intervento e controlla Capone senza troppe difficoltà. Tuttavia qualche volta viene preso in contropiede quando il diretto avversario si stacca dalla linea offensiva e prende palla sulla trequarti, non risultando comunque troppo pericoloso.

Hoti 7.5 La vera rivelazione di questo derby è proprio lui. Una prestazione maiuscola, la quale tuttavia non è così inaspettata. Da quando è stato lanciato titolare nella difesa a tre, non ha più sbagliato una partita. Non a caso se Roback ha toccato si e no due o tre palloni, il merito è a tutti gli effetti suo. Tiene botta anche fisicamente e nel gioco aereo, in un pomeriggio da lode per lui.

Sangalli 6.5 Ennesima prestazione che dimostra la sua utilità nello scacchiere interista. Quest’oggi si vede molto meno in fase di possesso, tuttavia quando c’è da ripiegare è sempre presente, dimostrandosi un vero muro davanti alla difesa. Ovviamente non lo aiuta l’atteggiamento della sua squadra, in una giornata comunque più che positiva per lui.

Vezzoni 6 Il nervosismo rischia di costargli caro, soprattutto in avvio e nel finale, prima di essere sostituito. In occasione del fallo che porta al rigore di Olzer è troppo precipitoso, mentre ha modo di riscattarsi nella ripresa. La sua tecnica e la capacità di usare entrambi i piedi risulta, ancora una volta, una grande arma per l’Inter (35′ st Dimarco sv).

Casadei 6.5 Dalla sua ha il merito di aver limitato Mionic in fase difensiva, mentre in mediana ci mette la solita fisicità. Non tira mai indietro il piede, come per esempio in apertura. Il giallo rimediato costringe Madonna a rivedere i suoi piani, con il tecnico che scegli Boscolo Chio per non rischiare di perdere il classe 2003 sia nel finale del derby che, e soprattutto, nella sfida contro la Juventus.

11′ st Boscolo Chio 6.5 Gioca una mezz’ora abbondante a buon livello. Buttato nella mischia nel momento di maggiore pressione del Milan, tiene la posizione e pesa alla pulizia di quei palloni che, conti alla mano, sono risultati importantissimi per limitare i rossoneri e provare a raddoppiare.

Satriano 8 Decisivo nel trittico Roma-Milan-Juventus all’andata (tre reti), altrettanto decisivo nei primi due appuntamenti di questa settimana infuocata per i nerazzurri. Se tanto mi da tanto, diviene semplice immaginarlo decisivo, chissà, anche a Torino. Tornando al derby, c’è tutto sommato poco da dire: Martin Satriano è un Attaccante vero, con la “A” maiuscola. Fisicamente è impressionante, tecnicamente sa come dialogare con i compagni, sotto porta è una sentenza. Decide con un gol dei suoi un derby fondamentale in chiave campionato.

25′ st Akhalaia 6 Chiamato in causa per metterci fisicità e velocità, tocca pochissimi palloni in un momento nel quale l’Inter, anche giustamente, stava pensando prevalentemente a difendere più che ad attaccare.

Oristanio 7.5 Tornato inizialmente titolare contro il Cagliari, ha offerto qualche giocata di grande calibro, nonostante fisicamente non fosse al top. Ritorna titolare un mese e due giorni dopo, facendolo col botto. Nel mezzo tante panchine, pochi minuti giocati ma una condizione fisica che migliorava sempre di più. Il risultato è un derby giocato da assoluto protagonista. Quando ha spazi da attaccare sa essere una sentenza, mentre (se proprio dobbiamo trovare il pelo nell’uovo) è poco lucido nelle occasioni che ha avuto tra i piedi per chiudere la partita. Glielo si può concedere, soprattutto se il contributo messo in campo è di questo calibro.

Wieser 6 Finisce per annullarsi con Di Gesù, in un primo tempo senza squilli particolari. Nella ripresa non garantisce il giusto apporto sotto il punto di vista fisico e del pressing, tuttavia è sua la giocata illuminante che porta Oristanio a tu per tu con Jungdal.

25′ st Lindkvist 6 Non si vede e questo è un bene. Il motivo? Le sue qualità sono prettamente offensiva: entra in un momento delicato e non forza mai la giocata, facendo dunque sempre la cosa giusta.

All. Madonna 7.5 Nel momento più delicato della stagione rilancia il suo uomo più talentuoso: Gaetano Oristanio. Le critiche dopo le tante panchina e i pochi minuti concessi al fantasista non sono mancate, tuttavia dimostra non sbagliare quasi mai formazione. Così come in occasione dei cambi, tutti risultati equamente importanti per ottenere i tre punti.

