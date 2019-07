Allenatori Juventus 2019/2020: attraverso una nota ufficiale, il club bianconero ha definito i tecnici che guideranno le varie squadre del settore giovanile

Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito, la Juventus ha definito gli allenatori del settore giovanile per la stagione 2019/2020. Con la Primavera che domani concluderà il ritiro in Valle d’Aosta, il focus si sposta poi sulle altre formazioni della ‘cantera’ bianconera.

L’Under 17 si radunerà il 4 agosto, con la conferma in panchina di Francesco Pedone. Il 5 agosto, invece, sarà il turno dell’Under 16 con una novità alla guida: Paolo Beruatto, infatti, sarà sostituito da Andrea Bonatti, ex tecnico della Primavera della Lazio dal 2016 al 2018.

Dopo l’addio di Giovanni Valenti, l’erede sulla panchina della Juventus Under 15 sarà Corrado ‘Ciccio’ Grabbi. Volto noto in casa bianconera, Grabbi ha indossato la casacca della Vecchia Signora anche da calciatore nelle giovanili e nella stagione 1994-1995. Partenza per il raduno prevista per il 6 agosto.

Sulla panchina dell’Under 14, invece, figurano i nomi di Marchio e Moschini, che inizieranno la stagione il 16 agosto. Definite anche le situazioni allenatori in casa Juventus Women. Confermati Alessandro Spugna, Daniele Diana e Luca Vood sulle panchine rispettivamente di Primavera, Under 17 e Under 15 Femminile.

