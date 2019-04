La Rappresentativa è pronta, ultima sgambata prima di Fiuggi

Tempo di rifinitura per la Rappresentativa Femminile della Lombardia, che si avvicina a passi lunghi, e ben distesi, verso il prossimo Torneo delle Regioni, in scena a Fiuggi tra il 12 ed il 19 aprile. Dopo i due test amichevoli contro le Azalee (clicca qui per rivivere le emozioni del match) e Voluntas Osio (clicca qui), la truppa guidata da Roberta Antignozzi si è ritrovata al centro sportivo di Vimodrone (casa del Real Milano) per l’ultima sgambata prima della partenza per il Lazio. Un’occasione per oliare i meccanismi difensivi e perfezionare gli schemi su palla inattiva; anche se, nella parte finale della seduta, c’è stato anche spazio per i calci di rigore.

Tutto sembra ormai essere pronto per l’inizio di questa nuova avventura, data d’inizio sabato 13 aprile, che vedrà la Lombardia combattere nel Girone C. Un raggruppamento non semplice e dove ci sarà il “remake” dell’ultima finale contro la Rappresentativa della Sicilia, 1-0 con gol di Pavana. Quest’anno la squadra di Antonella Licciardi si presenta con una formazione molto giovane. Infatti all’interno dell’organico ci sono ben due atlete classe 2003 (Desiree Iemma della Ludos e Marta Lucia Collovà delle Eagles) e tre 2004 (Helena Clemente del Marsala Femminile, Alessandra Impelletteri dell’Accademia Pamela Conti e Sofia Viscuso del Terzo Tempo). Nonostante ciò non mancano alcune reduci della scorsa edizione, che stavolta rappresenteranno lo zoccolo duro della squadra, come Silvia Cammarata o Chiara Schillaci. Nel suo percorso di avvicinamento la Rapp. Siciliana ha disputato per la maggior parte delle sedute d’allenamento, anche se nel mezzo c’è stata la possibilità di disputare due amichevoli contro l’Acquedolci (4-3) e una squadra maschile del Carini (1-1).

L’altra avversaria del girone, invece, sarà la Rappresentativa di Bolzano, selezione che, negli ultimi anni, ha dimostrato di avere una grande tradizione nel torneo (due secondi posti nel 2016 e nel 2017) e che vorrà sicuramente rifarsi dopo l’eliminazione dello scorso anno alla fase a gironi. Terzo posto a quota quattro punti, dove risultò fatale la sconfitta all’ultima giornata contro le coetanee di Trento. Inoltre, per la selezione bolzanese, ci sarà anche la possibilità di incontrarsi nuovamente con la Sicilia dopo lo 0-0 dell’ultima edizione. A livello di convocazione, l’ossatura sarà basata sulle giocatrici del Südtirol Damen Bolzano (5 atlete convocate) e del Red Lions Tarsch (6).

Infine la novità di quest’anno. Per quanto riguarda i raggruppamenti da 3 squadre, ci sarà un’ulteriore partita intergironi al posto del classico “turno di riposo”. Alla Lombardia toccherà sfidare la Liguria, inserita nel Gruppo B insieme a Veneto ed Abruzzo. Un altro rematch per la truppa di Roberta Antignozzi, che lo scorso anno incontrò le liguri (eliminate poi ai quarti dalla Sicilia) imponendosi con un rotondo 0-3. In assenza del Genoa Women come serbatoio principale da cui attingere, l’ossatura principale della squadra è stata basata sull’Alassio (7 giocatrici convocate) e Rupinaro Sport (5).

Di seguito la lista definitiva delle 20 convocate e gli appuntamenti della selezione lombarda.

Bolzano-Lombardia (Sabato 13 Aprile, ore 14:30 – Campo Andrea Casalini, Colleferro)

Liguria-Lombardia (Domenica 14 Aprile, ore 14:30 – Campo Comunale, Artena)

Lombardia-Sicilia (Lunedi 15 Aprile, ore 14:30 – Campo Roberto Pera “B”, San Cesareo)

Infine ecco l’elenco definitivo delle ragazze scelte da Roberta Antignozzi per Fiuggi:

ASD ACADEMY MONTORFANO ROVATO Fava Veronica Pievani Alessia CSR D AZALEE Gino Cecilia ACD BIASSONO Grassi Alessia SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE Farina Gaia Magri Serena Zangari Alessandra ASD CORTEFRANCA CALCIO Ferrari Sara Giudici Alessia GS DOVERESE ASD Polloni Elisa ASD FEMMINILE ATALANTA Pedrini Michelle ASD FIAMMAMONZA 1970 Galbusera Camilla Nuzzo Rebecca SSD MINERVA MILANO Mariani Elena SSD PRO SESTO SRL Marasco Felicita ASD SPERANZA AGRATE Castelli Alice Mauri Linda Povia Giulia Riella Francesca ASD 3TEAM BRESCIA CALCIO Ronca Camilla

