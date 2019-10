Lascaris e Bussoleno: esonero per Berta e Telesca

Martedì di fuoco nel girone B di Promozione: Lascaris e Union Bussoleno procedono per l’esonero di Berta e Telesca. Entrambi i tecnici pagano un avvio di stagione non entusiasmante, specie se paragonato con l’aspettativa di alta classifica, o meglio di ritorno in Eccellenza. Fatale l’ultimo turno di campionato dove il Lascaris non è riuscito ad andare oltre al pareggio col Quincitava in casa, mentre i valsusini sono stati espugnati dalla Rivarolese.

Caccia al sostituto dunque, o meglio, ai sostituti. A Pianezza si è visto girare nelle ultime settimane Riccardo Rista, sul quale cadono i maggiori indizi, mentre per il Bussoleno si dovrebbe pensare ad un ritorno di Falco.

Andrea Rosso-Paolo Comba

