Le esequie di Andrea Rinaldi si terranno allo stadio di Cermenate

La notizia della scomparsa di Andrea Rinaldi, arrivata nella mattinata di lunedì, ha colpito tutto il calcio dilettantistico e non, con messaggi di affetto che hanno riempito i vari social fin dalla notizia del malore accusato durante una seduta di allenamento personalizzato nel giardino di casa. E per l’ultimo saluto non poteva bastare una semplice chiesa, viste anche le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del Legnano Calcio nella serata di lunedì, si informa come le esequie del centrocampista lilla si terranno allo stadio di Cermenate, dove il giovanissimo centrocampista viveva con la famiglia, così da permettere a tutte le persone che gli hanno voluto bene di rendergli il giusto omaggio. Questo il comunicato sul sito del club di proprietà di Giovanni Munafò: «Il Legnano e i suoi tifosi si preparano a dare l’ultimo saluto ad Andrea Rinaldi. Le esequie del nostro indimenticabile campione si terranno giovedì alle 15.30 allo stadio di Cermenate, in via Montale: l’attesa autorizzazione delle autorità è arrivata e visto l’enorme spazio questo consentirà, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19 (mascherine, distanza minima e controllo delle forze dell’ordine) di partecipare al funerale senza la limitazione di numero imposta invece da una cerimonia in chiesa. La camera ardente sarà allestita nella palestra antistante lo stadio e sarà aperta nell’intera giornata di mercoledì e giovedì mattina. Un gesto toccante della madre resterà nei cuori dei tifosi lilla: la salma di Andrea è stata composta con la tuta del Legnano. Una dimostrazione di amore che non dimenticheremo mai. Il Legnano renderà a sua volta un grande tributo ad Andrea: la maglia numero 8 sarà ritirata e consegnata alla famiglia. Nessuno potrà più indossarla, sarà per sempre la maglia di Andrea Rinaldi».