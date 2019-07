Mancata iscrizione del Varese, ripescato il Sant’Angelo

Sant'Angelo in Eccellenza, Virtus Binasco in Promozione e Crennese Gallaratese in Prima Categoria: sono questi i ripescaggi sicuri dopo la rinuncia del Varese

Dopo la rinuncia del Varese all’iscrizione ai campionati della prossima stagione è possibile definire tutte le squadre che verranno ripescate. Il posto lasciato libero in Eccellenza sarà occupato dal Sant’Angelo, quarta squadra della graduatoria A. In Promozione spazio alla Virtus Binasco e in Prima Categoria alla Crennese Gallaratese. Nell’Under 19 Regionale B, come era previsto, ci sarà la Besnatese.

