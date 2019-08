Memorial Gaetano Scirea: i risultati della prima giornata

Prima giornata spettacolare al Memorial Gaetano Scirea, torneo Under 15 organizzato dalla Serenissima di Cinisello Balsamo in memoria del difensore della Juventus e della Nazionale, che proprio dalla Serenissima ha mosso i primi passi da calciatore. Un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori in quella che viene considerata la miglior manifestazione nazionale della categoria. Tre le partite andate in scena nella serata di giovedì, oltre al via ufficiale dato dal sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Chilardi, dall’Assessore allo Sport Daniela Maggi e dal fratello di Gaetano, Paolo Scirea.

Il campo ha già dato i primi verdetti, con Albinoleffe, Piacenza e Torino che si sono prese i primi tre punti rispettivamente contro Cremonese, Giana Erminio e Renate. Nella partita inaugurale i bergamaschi allenati da Alfonso Esposito hanno superato per 2-1 la nuova Cremo di Christian Papalato, ex Sassuolo: dopo un primo tempo senza reti, decisiva la doppietta segnata nella ripresa da Filippo Malanchini, attaccante esterno dell’Albinoleffe molto interessante. Bellissimo il gol della bandiera grigiorossa firmato da Pietro Ricci dopo uno slalom in area di rigore che ha lasciato di stucco tre avversari: gli osservatori delle “big” presenti in tribuna avranno preso nota. Nel secondo match della serata è scesa in campo la Giana Erminio contro il Piacenza di Mattia Giacobone, campione d’Italia in carica: a portare a casa l’intera posto sono stati gli emiliani grazie un gol rocambolesco di Jacopo Cabella. A chiudere il programma della prima giornata la partita di cartello tra Torino e Renate: hanno vinto 2-1 i granata, a segno Lorenzo Biliboc e Aaron Ciammaglichella e per le Pantere Christian Bovi. Oggi pomeriggio la seconda giornata, che vedrà l’esordio di Milan e Juventus.

MEMORIAL SCIREA – 1ª GIORNATA

ALBINOLEFFE-CREMONESE 2-1

RETI: 17′ st Malanchini (A), 19′ st Ricci, 32′ st Malanchini (A).

ALBINOLEFFE: Brambilla, Castellani, Aversa, Franchini, Ghilardi, Freri, Malanchini, Balestra, Angeloni, Paganessi, Mapelli. A disp. Taramelli, Scola, Giglio, Bruno, Barcella, Testa. All. Esposito.

CREMONESE: Brahjia, Chiesa, Luppo, Fantoni, Malcisi, Bignotti, Tosca, Sartori, Pentimone, Ricci, Ricciardi. A disp. Galante, Brontesi, Capelli, Itraloni, Galafassi, Concari, Donarisi. All. Papalato.

PIACENZA-GIANA ERMINIO 1-0

RETE: 12′ Cabella (P).

PIACENZA: Malatesta, Ghilardotti, Piacentini, Elefanti, Travini, Poerio, Asti, Rossi, Bonetti, Cabella, Salsa. A disp. Campanile, Riccardi, Benigno, Montesissa, Alletto, Daprati L., Daprati N., Oliva, Parmigiani. All. Giacobone.

GIANA ERMINIO: Magni, Francolini, Rota, Piva, Mereu, Cavalli, Tasca, Bernardini, Mbaye, Ronchi, Al Dehneh. A disp. Arosio, Varisco, Brambilla, Gotti, Al Dhena. All. Fajdiga.

TORINO-RENATE 2-1

RETI: 15′ Bovi C. (R), 21′ Biliboc (T), 6′ st Ciammaglichella (T).

TORINO: Brezzo, Prete, Broccanello, Colletta, Serra, Gallea, Biliboc, Ciammaglichella, Gerarca, Scariano, Jarre. A disp. Gamerro, La Rosa, Omorogbe, Manissero, Rossi, De Simone, Tahiri, Di Federico, Panetta. All. Menghini.

RENATE: Melillo, Mariani, Ferraroli, Ciarmoli, D’Amato, Bovi L. Ghibellini, Bovi C., Lisco, Berenbruch, Parazzini. A disp. Zapparoli, Zaccaria, Calzighetti, Ranieri, Pini, Lezo, Saino, Del Forno. All. Tribuzio.

MEMORIAL SCIREA – PROGRAMMA E CLASSIFICHE

1ª GIORNATA (27/8): Albinoleffe-Cremonese 2-1 (E), Piacenza-Giana Erminio 1-0 (D), Torino-Renate 2-1 (B).

2ª GIORNATA (28/8): Sassuolo-FeralpiSalò ore 18:00 (H), Torino-Como ore 19:15 (B), Milan-Team Ticino ore 20:30 (G), Juventus-Albinoleffe ore 21:45 (E).

GIRONE A: Inter, Novara, Pro Sesto.

GIRONE B: Torino 3, Como 0, Renate 0.

GIRONE C: Parma, Monza, Pro Patria.

GIRONE D: Piacenza 3, Atalanta 0, Giana Erminio 0.

GIRONE E: Albinoleffe 3, Juventus 0, Cremonese 0.

GIRONE F: Lazio, Brescia, Serenissima.

GIRONE G: Milan, Team Ticino, Lecco.

GIRONE H: Sassuolo, Chievo, FeralpiSalò.

