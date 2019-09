Memorial Gaetano Scirea, quarti di finale: il Torino elimina l’Inter, Atalanta avanti

Torino e Atalanta avanti, Inter e Pro Patria eliminate. Questi i verdetti di lunedì sera al Memorial Gaetano Scirea, entrato nella sua parte più emozionante: le fasi finali. I primi quarti di finale del torneo organizzato dalla Serenissima di Cinisello Balsamo hanno promosso la formazione granata e quella bergamasca, in attesa di Juventus-Lazio e Milan-Sassuolo in programma questa sera. Ad aprire la serata, il big match tra Inter e Torino. Aaron Ciammaglichella, al terzo gol nella manifestazione, firma l’1-0 per il Toro con un bel colpo di testa su assist da calcio piazzato di Jarre. Il pareggio dell’Inter arriva nei minuti di recupero del primo tempo con Alessio Chiesa, che segna un gol pazzesco indovinando la parabola vincente da 40 metri. La partita è tiratissima ed equilibrata, e viene risolta solamente all’ultimo minuto da Amin Tahiri, che trova la girata vincente con un rasoterra chirurgico sul primo palo firmando il passaggio del turno per i ragazzi allenati da Andrea Menghini. Per la cronaca, presente in tribuna Sebastiano Esposito, venuto a vedere il fratellino Francesco. Nel secondo match della serata, l’Atalanta ha avuto gioco facile contro la Pro Patria, unica squadra di Serie C a essere riuscita a qualificarsi ai quarti di finale. In casa bergamasca sboccia la stellina Guerrini, classe 2006 che stappa la partita con una doppietta magistrale: prima con un gran colpo di testa, poi con un preciso calcio di rigore. Il 5-0 finale per i bergamaschi viene completato da Ferraroli, Donzelli e Cenetti.

MEMORIAL SCIREA – QUARTI DI FINALE

INTER-TORINO 1-2

RETI: 27′ Ciammaglichella (T), 31′ Chiesa (I), 30′ st Tahiri (T).

INTER: Calligaris, Miconi, Castegnaro, Liserani, Casani, Chiesa, Ceruti, Fois, Adamo, Stankovic, Esposito. A disp. Del Vecchio, Bordoni, Milan, Mocchetti A., Brezza, Diop, Scienza, Mocchetti R. All. Annoni.

TORINO: Alloj, Prete, Broccanello, Colletta, Serra, Gallea, Biliboc, Ciammaglichella, Gerarca, Scariano, Jarre. A disp. Gamerro, Larosa, Omorogbe, Manissero, De Simone, Tahiri, Di Federico, Panetta. All. Menghini.

PRO PATRIA-ATALANTA 0-5

RETI: 11′ Guerrini (A), 15′ rig. Guerrini (A), 1′ st Ferraroli (A), 14′ st Donzelli (A), 19′ st Cenetti (A).

PRO PATRIA: Pica, Ippolito, Tamborini, Badnjevic, Bash, Grillo, Giamberini, Lamperti, Racines, Catani, Ferrari. A disp. Monaco, Irali, Del Vecchio, Zanaboni, Spreafico, Rubino, Facco, De Bartolo, Scrivanti. All. Tomasoni.

ATALANTA: Illipronti, Ferraroli, Barbisoni, Chiggiato, Coati, Grumo, Palestra, Donzelli, Rizzi, Guerrini, Mingolla. A disp. Sala, Tornaghi, Vavassori, Comi, Lanfranchi, Ghezzi, Niccolai, Cenetti, Ascani. All. Gambirasio.

MEMORIAL SCIREA – PROGRAMMA E CLASSIFICHE

RISULTATI PRIMA FASE

1ª GIORNATA (27/8): Albinoleffe-Cremonese 2-1 (E), Piacenza-Giana Erminio 1-0 (D), Torino-Renate 2-1 (B).

2ª GIORNATA (28/8): Sassuolo-FeralpiSalò 5-0 (H), Torino-Como 2-1 (B), Milan-Team Ticino 5-0 (G), Juventus-Albinoleffe 4-1 (E).

3ª GIORNATA (29/8): Parma-Pro Patria 2-3 (C), Brescia-Serenissima 11-0 (F), Juventus-Cremonese 4-0 (E), Novara-Pro Sesto 1-0 (A).

4ª GIORNATA (30/8): Chievo-FeralpiSalò 1-0 (H), Monza-Pro Patria 2-1 (C), Atalanta-Giana Erminio 1-2 (D), Lecco-Team Ticino 0-0 (G).

5ª GIORNATA (31/8): Renate-Como 3-0 (B), Atalanta-Piacenza 2-0 (D), Lazio-Serenissima 12-0 (F), Inter-Pro Sesto 3-2 (A).

6ª GIORNATA (1/9): Sassuolo-Chievo 3-1 (H), Monza-Parma 0-1 (C), Lazio-Brescia 1-1 (F), Inter-Novara 0-0 (A), Milan-Lecco 5-1 (G).

CLASSIFICHE PRIMA FASE

GIRONE A: Inter 4, Novara 4, Pro Sesto 0.

GIRONE B: Torino 6, Renate 3, Como 0.

GIRONE C: Pro Patria 3, Parma 3, Monza 3.

GIRONE D: Atalanta 3, Giana Erminio 3, Piacenza 3.

GIRONE E: Juventus 6, Albinoleffe 3, Cremonese 0.

GIRONE F: Lazio 4, Brescia 4, Serenissima 0.

GIRONE G: Milan 6, Lecco 1, Team Ticino 1.

GIRONE H: Sassuolo 6, Chievo 3, FeralpiSalò 0.

FASE FINALE

Quarti di finale (2/9): INTER – TORINO 1-2, PRO PATRIA – ATALANTA 0-5.

Quarti di finale (3/9): JUVENTUS – LAZIO ore 20:30, MILAN – SASSUOLO ore 21:45.

Semifinali (4/9): TORINO – ATALANTA, JUVENTUS/LAZIO – MILAN/SASSUOLO.

Finali (5/9): ore 19:45 e 21:00.

CLASSIFICA MARCATORI

4 RETI: Rossi (Lazio), Nahrudnyy (Milan).

3 RETI: Dossi (Brescia), Bruno (Sassuolo), Benedetti (Milan), Ciammaglichella (Torino).

2 RETI: Malanchini (Albinoleffe), Vacca (Juventus), Orlandi e Tomaselli (Brescia), Catani (Pro Patria), Zanchetta e Di Nunzio (Lazio), Esposito (Inter), Garnero (Chievo), Marconi (Parma), Longhi (Milan), Guerrini, Cenetti e Ferraroli (Atalanta).

1 RETE: Ricci (Cremonese), Cabella (Piacenza), Bovi C., Ghibellini, Parazzini e Lisco (Renate), Biliboc, Jarre e Tahiri (Torino), Rovati, Perini, Moriano, Vittoriani e Okojie (Sassuolo), De Nuccio (Como), Casali (Milan), Anghelè, Turco, Rossi, Aurino, Rutigliano e Orlando (Juventus), Balestra (Albinoleffe), Tamborini e Giamberini (Pro Patria), Fontana (Parma), Bodini, Nuamah, Grossi, Pandini e Lorini (Brescia), Rodolfo Masera (Novara), Colombo e Infantino (Monza), Manzoni e Ronchi (Giana Erminio), Palestra e Donzelli (Atalanta), Dutu, Brasili, Di Venanzio, Reddavide e Giubrone (Lazio), Bordoni e Chiesa (Inter), Scaravilli e Meriggi (Pro Sesto).

