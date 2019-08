Memorial Gaetano Scirea, terza giornata: sorridono Brescia e Juventus

Terza giornata al Memorial Gaetano Scirea, torneo Under 15 organizzato dalla Serenissima di Cinisello Balsamo. Dopo il Torino, prima squadra ad approdare ai quarti di finale, anche la Juventus stacca il pass della qualificazione. I bianconeri avanzano grazie al 4-0 sulla Cremonese firmato da Rossi, Aurino, Rutigliano e Orlando: quattro marcatori diversi rispetto all’esordio contro l’Albinoleffe, a dimostrazione che quello juventino allenato da Corrado Grabbi è un gruppo profondo nella rosa e che sarà sicuramente molto competitivo in campionato. L’altra squadra che può sicuramente sorridere è il Brescia, che all’esordio nella manifestazione ha segnato ben 11 reti ai padroni di casa della Serenissima: troppa la differenza tra le due formazioni (la Serenissima gioca nei campionati provinciali), e un’occasione troppo ghiotta per i ragazzi di Andrea Massolini per portare a casa uno score largo in vista della sfida contro la Lazio che di fatto deciderà il passaggio del turno. Protagonista per le Rondinelle Giovanni Dossi, autore di una tripletta che gli vale l’aggancio a Nahrudnyy del Milan in vetta alla classifica dei marcatori. La Serenissima ha fatto comunque la sua figura soprattutto in avvio, quando con un bellissimo schema su calcio punizione sullo 0-0 ha sfiorato il gol strappando gli applausi della tribuna. Con il passare dei minuti è venuta fuori la tecnica dei bresciani, che nel finale – anche per un netto divario fisico – hanno dilagato.

L’altra lieta sorpresa della serata del Memorial Scirea arriva dalla Pro Patria: la formazione allenata da Andrea Tomasoni ha battuto per 3-2 il Parma giocando un primo tempo davvero di alto livello. Un gran gol da fuori di Tamborini ha aperto le danze, Gamberini ha raddoppiato subito dopo sfruttando una topica della difesa emiliana, Catani ha firmato il tris prima del 3-1 di testa di Fontana. Nella ripresa il Parma ci ha provato in tutti i modi, ma il gol – firmato da Marconi – che effettivamente riapre la partita nel punteggio è arrivato quando ormai era troppo tardi. Tomasoni, che l’anno scorso con i 2004 ha centrato l’accesso alle fasi finali venendo eliminato solamente dalla Paganese poi finalista per lo Scudetto, ha in mano un’altra bella formazione: la rosa è stata profondamente rinnovata, ma la prima uscita non può che fare ben sperare in vista del campionato.

A chiudere il programma della serata, la vittoria del Novara per 1-0 contro la Pro Sesto. A segnare il gol decisivo della partita è stato l’ex Milan Rodolfo Masera, che con un perfetto colpo di testa su calcio d’angolo ha infilato l’angolino alle spalle del portiere avversario regalando i primi tre punti nel torneo alla formazione di Esposito. Comunque buona la prestazione della Pro Sesto di Daniele Angellotti, chiamato a sostituire in panchina un guru come Tettamanti, passato al settore giovanile del Milan.

MEMORIAL SCIREA – 3ª GIORNATA

PARMA-PRO PATRIA 2-3

RETI: 8′ Tamborini (PP), 9′ Giamberini (PP), 25′ Catani (PP), 26′ Fontana (PA), 31′ st Marconi (PA).

PARMA: Bortini, Rouiched, Mbaye, Scianaro, Odierno, Ascolese, Fontana, Lorenzani, Marconi, Postiglioni, Facchini. A disp. Cavalli, Pezzella, Menzani, Gandolfi, Annan, Biasia, Colamesta, Russo, Palone. All. Ghia.

PRO PATRIA: Monaco, Ippolito, Tamborini, Badnjevic, Bash, Grillo, Giamberini, Lamperti, Racines, Catani, Ferrari. A disp. Pica, Irali, Del Vecchio, Zanaboni, Spreafico, Rubino, Facco, De Bartolo. All. Tomasoni.

BRESCIA-SERENISSIMA 11-0

RETI: 12′ Dossi (B), 17′ Bodini (B), 20′ rig. Tomaselli (B), 25′ Dossi (B), 5′ st Orlandi (B), 21′ st Nuamah (B), 22′ st Orlandi (B), 23′ st Grossi (B), 26′ st Pandini (B), 27′ st Lorini (B), 28′ st Dossi (B).

BRESCIA: Cortese, Vanni, Lorini, Contessi, Alberti, Bodini, Orlandi, Tomaselli, Dossi, Faccio, Rizza. A disp. Pelanda, Asta, Bassini, Corsini, Grossi, Nuamah, Pandini. All. Massolini.

SERENISSIMA: Rodas Rodriguez, Guidea, D’Andretta, Ilardi, Corrado, Mellone, Moscatelli, Mariani, Blandi, Morin, Brugnetti. A disp. Urbano, Mascheroni, Pazmino, Capussela, Valerio, Fiore. All. Perfettibile.

JUVENTUS-CREMONESE 4-0

RETI: 27′ Rossi (J), 5′ st Aurino (J), 20′ st Rutigliano (J), 24′ st Orlando (J).

JUVENTUS: Fuscaldo, Savio, Ghibaudo, Domanico, Cappai, Owusu, Rossi, Morleo, Vacca, Panic, Aurino. A disp. Motta, Miglietta, Anghelè, Turco, Florea, Orlando, Rutigliano, Tarantola, Coppola. All. Grabbi.

CREMONESE: Rapacioli, Capelli, Luppo, Galafassi, Malcisi, Bignotti, Itraloni, Lordkipanidze, Ricciardi, Ricci, Torri. A disp. Galante, Fantoni, Donarini, Sartori, Tosca, Concari, Brontesi, Pentimone. All. Papalato.

NOVARA-PRO SESTO 1-0

RETE: 7′ st Rodolfo Masera (N).

NOVARA: Zanon, Usardi, Rodolfo Masera, Speroni, Pittino, Italiano, Ceresi, Restelli, Nappi, Huywang, D’Addesio. A disp. Giroletti, Grassia, Peradotto, Vidhi, Pedrosi, Giugno, Aquilino, Martellozzo. All. Esposito.

PRO SESTO: Tomea, Santambrogio, Ayokoue, Sciancalepore, Valtulina, De Simone, Cotugno, Brognara, Stefanini, Laurato, Meriggi. A disp. Cipolla, Pastorello, Villa, Calderoni, Scaravilli, Regis, Gennaro, Necchi, Bonasera. All. Angellotti.

MEMORIAL SCIREA – PROGRAMMA E CLASSIFICHE

RISULTATI

1ª GIORNATA (27/8): Albinoleffe-Cremonese 2-1 (E), Piacenza-Giana Erminio 1-0 (D), Torino-Renate 2-1 (B).

2ª GIORNATA (28/8): Sassuolo-FeralpiSalò 5-0 (H), Torino-Como 2-1 (B), Milan-Team Ticino 5-0 (G), Juventus-Albinoleffe 4-1 (E).

3ª GIORNATA (29/8): Parma-Pro Patria 2-3 (C), Brescia-Serenissima 11-0 (F), Juventus-Cremonese 4-0 (E), Novara-Pro Sesto 1-0 (A).

4ª GIORNATA (30/8): Chievo-FeralpiSalò ore 18:00 (H), Monza-Pro Patria ore 19:15 (C), Atalanta-Giana Erminio ore 20:30 (D), Lecco-Team Ticino ore 21:45 (G).

CLASSIFICHE

GIRONE A: Novara 3, Inter 0, Pro Sesto 0.

GIRONE B: Torino 6, Como 0, Renate 0.

GIRONE C: Pro Patria 3, Monza 0, Parma 0.

GIRONE D: Piacenza 3, Atalanta 0, Giana Erminio 0.

GIRONE E: Juventus 6, Albinoleffe 3, Cremonese 0.

GIRONE F: Brescia 3, Lazio 0, Serenissima 0.

GIRONE G: Milan 3, Lecco 0, Team Ticino 0.

GIRONE H: Sassuolo 3, Chievo 0, FeralpiSalò 0.

FASE FINALE

Quarti di finale (2-3/9): 1ª GIRONE A – TORINO, 1ª GIRONE C – 1ª GIRONE D, JUVENTUS – 1ª GIRONE F, 1ª GIRONE G – 1ª GIRONE H.

CLASSIFICA MARCATORI

3 RETI: Nahrudnyy (Milan), Dossi (Brescia).

2 RETI: Malanchini (Albinoleffe), Bruno (Sassuolo), Ciammaglichella (Torino), Vacca (Juventus), Orlandi (Brescia).

1 RETE: Ricci (Cremonese), Cabella (Piacenza), Bovi C. (Renate), Biliboc e Jarre (Torino), Rovati, Perini e Moriano (Sassuolo), De Nuccio (Como), Benedetti e Longhi (Milan), Anghelè, Turco, Rossi, Aurino, Rutigliano e Orlando (Juventus), Balestra (Albinoleffe), Tamborini, Giamberini e Catani (Pro Patria), Fontana e Marconi (Parma), Bodini, Tomaselli, Nuamah, Grossi, Pandini e Lorini (Brescia), Rodolfo Masera (Novara).

