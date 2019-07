Milan, Lantignotti nuovo tecnico dell’Under 16: ecco tutte le panchine

Christian Lantignotti è il nuovo tecnico dell’Under 16 del Milan. Già in rossonero nella passata stagione – si occupava del recupero tecnico dei difensori del settore giovanile – Lantignotti avrà il compito di allenare i classe 2004 che l’anno scorso hanno sfiorato lo Scudetto con Gianluca Polistina in panchina. Classe 1970, prodotto del vivaio dell’Aldini e del Milan, da calciatore è cresciuto in rossonero arrivando fino all’esordio con la prima squadra prima di un lungo girovagare con le maglie di Reggiana, Cesena, Cagliari, Padova, Treviso e Monza tra le altre. Il suo percorso da allenatore parte da Cesena: guida Pulcini ed Esordienti fino ad arrivare ai Giovanissimi nel 2013-2014 e 2014-2015. Proprio nel 2015 arriva anche alle finali di categoria con i classe 2000: viene eliminato ai sedicesimi dall’Inter che poi si laurea Campione d’Italia. Dopo un’altra stagione (2017-2018) con l’Under 15 romagnola, passa nello staff tecnico del vivaio rossonero: un anno al recupero tecnico dei difensori (lui che in realtà era un centrocampista di fantasia) e ora l’occasione con la prossima Under 16 rossonera.

Confermate anche tutte le altre indiscrezioni pubblicate su Sprint e Sport nelle scorse settimane. Queste le altre scelte di Angelo Carbone, subentrato a Mario Beretta alla guida del settore giovanile del Diavolo. La “nuova” Under 18 sarà guidata da Christian Terni, mentre l’Under 17 passa nelle mani di Stefano Bellinzaghi: i due tecnici, arrivati l’estate scorsa rispettivamente dal Novara e dal Cagliari, continueranno quindi con i 2002 e i 2003, annate guidate già nel 2018-2019. Roberto Bertuzzo torna in Under 15, continuando il suo percorso con i classe 2005. L’altra novità riguarda la panchina dell’Under 14, che verrà affidata a Marco Merlo, già tecnico degli Esordienti.

MILAN LANTIGNOTTI MA NON SOLO: SU SPRINT E SPORT IN EDICOLA LUNEDI’ TUTTE LE NOVITA’ DI CASA MILAN (EDIZIONE DIGITALE)

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.