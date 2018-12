Rimonta vincente per il Morazzone che lunedì scende in campo con il Canegrate: zona playoff vicina

Morazzone, aggancio al Fenegrò in vista del recupero Vittoria in rimonta per il team di Marco Diallo che espugna il campo del Fenegrò di De Maria.

RIMONTA

Al vantaggio a fine primo tempo di casa firmato Matteo Bertelli hanno risposto nella ripresa gli acuti di Paolo Corti e Manuel Bernasconi. La vittoria vale per il Morazzone l’aggancio al quinto posto dei diretti avversari di giornata a quota 22 punti ma Dallo attende lunedì sera in casa il Canegrate. attualmente quarto in classifica: la partita era stata sospesa dopo pochi minuti per infortunio all’arbitro e sarà recuperata, appunto, il 18 dicembre.

TUTTO SU SPRINT

Questa partita la troverai integralmente sul giornale in edicola insieme a foto, interviste e alle pagelle. Ricordati di scaricare la nostra Applicazione che trovi sia per i dispositivi Android che iOS. Potrai così aggiornare il risultato della tua partita Live. La redazione avrà poi il compito di reperire i risultati mancanti, di verificare che quelli inseriti dagli utenti siano definitivi, e inviare tramite push l’aggiornamento non appena il girone sarà completato. Per convenzione abbiamo scelto di colorare in rosso i risultati degli utenti e di trasformare in verde quelli verificati dalla redazione.

Scopri il nostro regalo di Natale per te!

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati