Novese: Mattia Greco vince il ballottaggio in panchina

Mattia Greco è ufficialmente il nuovo allenatore della Novese. Il presidente Arturo Frattoni, qualche giorno fa, ha stilato una rosa di tre allenatori per la panchina della Novese lasciata vuota dopo l’addio improvviso di Luca Lolaico per andare ad allenare gli Allievi di una squadra professionistica: Fabio Visca, Maurizio Vennarucci (l’allenatore che ha portato l’Ovadese Silvanese in Promozione) e Mattia Greco che alla sua prima esperienza nell’ultima stagione ha salvato la Valenzana Mado, mantenendola in Promozione dopo un inizio difficoltoso e contro i pronostici.

La scelta è caduta proprio su quest’ultimo, il più giovane del lotto che da una società storica come quella di Valenza, passa ad un’altra di tutt’altra storia come la Novese; una nobile decaduta che sta cercando piano piano di tornare nelle categorie che le competono.

Ecco le prime parole rilasciate da un Mattia Greco molto contento: «Mi sono trovato un po’ spiazzato perché non mi aspettavo una chiamata da Novi; piazza e squadra importante oltre a una società ambiziosa. La squadra è già fatta con giocatori importanti come Bagnasco, Motta, Bonanno; da allenatore non posso chiedere molto di più».

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.