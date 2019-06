Olginatese credici, è tutto vero, sei Campione d’Italia!

Al termine di una settimana letteralmente di fuoco, grazie alla vittoria netta di ieri contro i palermitani del Calcio Siclia per 4-0 l’Olginatese di Andrea Terzi si è laureata per la prima storica volta campione d’Italia. Un successo meritato, frutto di un lavoro portato avanti alla grande da Giuseppe Corti, responsabile del settore giovanile, tutto staff tecnico ed i ragazzi, che hanno saputo andare oltre ogni difficoltà fino a cucirsi il tricolore sul petto.

Alla festa del gol del San Marino Stadium hanno preso parte lo scatenato Alessandro Baggetta, dopo nemmeno un minuto di gioco, Alessandro Colombo di rigore nella ripresa, ed infine il terribile uno-due pugilistico messo a segno da “Ganz” Riva – pochissimi minuti dopo il suo ingresso in campo – e ovviamente capitan Brivio, che non poteva non mettere la sua firma in questa dolcissima e meritata vittoria bianconera.

