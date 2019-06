Olginatese, ora o mai più. Terzi sul pezzo, dubbio Riva in vista del Savona

Ora o mai più. In casa Olginatese è ufficialmente partito il coutdown che porta al match delle 16:30 contro il Savona (CLICCA PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE FINAL SIX). Come in ogni competizione, la prima partita è sempre molto delicata, soprattutto perchè il momento dei giochi è finito. I lecchesi bianconeri, infatti, grazie alla vittoria regionale, prima, e al successo ai playoff nazionali contro Chieri e Latte Dolce, ora sono in Romagna a caccia dello storico titolo nazionale. Arrivati a questo punto della competizione non esistono favoriti, ma conta soprattutto essere concentrati e non farsi prendere dall’emotività.

Intanto direttamente dalla Romagna arrivano le parole del tecnico Andrea Terzi in vista della partita: «Bé adesso inizia a salire un po’ l’adrenalina e la tensione visto il grande impegno che abbiamo di fronte. Però diciamo che fino alla vigilia siamo stati tranquilli e la squadra ha lavorato bene. Ora però a poca distanza dalla partita è giunto il momento di concentrarci e pensare a ciò che dobbiamo fare in campo». Rosa pressoché al completo, unico dubbio riguarda le condizioni dell’attaccante Alessandro Riva. Infatti come ha confermato lo stesso Terzi: «L’unico in dubbio al momento è Riva, probabilmente resterà fermo ai box. Nel pomeriggio, con l’avvicinarsi della partita, valuteremo le sue condizioni e poi decideremo».

Ora bisogna prestare attenzione anche al calendario. Infatti la squadra lecchese in caso di vittoria, scenderà in campo mercoledì contro gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco. In caso di sconfitta o pareggio, invece, i bianconeri saranno nuovamente di scena domani, ovviamente sempre contro gli abruzzesi.

