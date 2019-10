Pavia revolution, Melosi nuovo tecnico e Puleo come DS

Dopo un’estate vissuta sotto il segno dell’incognita con il mancato ripescaggio in Serie D, in casa Pavia ci hanno messo solamente quattro giornate per rinnovare l’intero staff della Prima Squadra in vista di un proseguo di campionato da vivere da protagonista. È infatti di pochi minuti fa il comunicato che solleva dall’incarico di tecnico della Prima Squadra (militante nel Girone A di Eccellenza) Daniele Di Blasio. Al suo posto la nobile squadra rossoblù, ha nominato un allenatore da top club, un tecnico il cui passato parla da solo: stiamo parlando di Giuliano Melosi, reduce dall’esperienza in Eccellenza a Brugherio, ma con un lungo e glorioso passato anche in Serie D. Melosi, però, non è l’unica novità in questa movimentata mattinata del Pavia, visto che è stato nominato anche un nuovo Direttore Sportivo: Marco Puleo. Il DS brianzolo è reduce dall’esperienza la passata stagione a Lesmo, ma il suo nome è indissolubilmente legato alla Folgore Caratese, dove negli anni di lavoro sul settore giovanile ha costruito squadre davvero alto livello. «Questa per me – ha affermato Puleo – è una grande opportunità. Pavia è una piazza sicuramente importante che merita, per il blasone e per la storia che ha, una categoria sicuramente superiore all’Eccellenza. Il nostro obiettivo sarà dunque quello di fare bene per cercare di riportare il Pavia là dove merita di stare». Malgrado il tema caldo di giornata riguarda la Prima Squadra Puleo ha anche continuato ribandendo come a Pavia si voglia ricreare una società organica sotto tutti i suoi aspetti, quindi anche con il settore giovanile. «Per forza di cose – continua il neo DS – la nostra priorità ad oggi è la Prima Squadra. Ovviamente però appena tutto sarà più delineato ci concentreremo anche sul settore giovanile, partendo dalla formazione Under 19 Regionale». Dunque da parte dei nuovi arrivi c’è tutta la volontà di far ritornare il Pavia ad essere quella squadra e quella società che era fino a poco tempo fa. Innanzitutto va detto che in campionato fino ad ora il Pavia non ha fatto male, anzi, visto che dopo quattro giornate è molto vicino all’insolito duo di vetta (Settimo Milanese e Rhodense) a quota 8 punti. I presupposti per fare bene ci sono, e già dopo domani in Coppa ci sarà il “derby” con la Vogherese, in una sfida che ora assume un sapore tutto nuovo. Oggi intanto alle ore 18.30 è prevista in Piazza Duomo a Pavia la presentazione ufficiale della squadra. Un evento che casca a pennello.

