Playoff Prima Categoria, tutte le combinazioni

Domenica 16 giugno è in programma la terza giornata della seconda fase di questi infiniti playoff di Prima Categoria. Le gare in programma per il quadrangolare sono: Caselle-Sizzano (si gioca ad Alice Castello alle ore 15,30) e Barcanova-Vigliano (sul campo di Bollengo alle ore 15,30): le prime due classificate sono ammesse in Promozione, la terza va allo spareggio con la seconda del triangolare e la quarta rimane in Prima Categoria. Nessuna delle quattro squadre inserite nel quadrangolare è fuori dai giochi per la Promozione; vediamo quali sono le possibile combinazioni e quante possibilità ha ciascuna delle formazioni. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti si guarda, in ordine di preferenza: agli scontri diretti, alla differenza reti, ai gol segnati e infine al sorteggio. Pertanto il Barca sarebbe favorito in caso di arrivo a pari punti con il Caselle, i rossoneri lo sarebbero in caso di arrivo a apri punti con il Vigliano e a loro volta sarebbero avvantaggiati in un arrivo appaiato al Sizzano. In nessuna delle combinazioni possibili è previsto un arrivo con più di due squadre a pari punti.

Barcanova

In caso di vittoria e di pareggio: Promosso

In caso di sconfitta: Promosso se Caselle-Sizzano finisce in parità. Allo spareggio con la seconda del triangolare se vince il Caselle. Promosso o allo spareggio (decide la differenza reti) se vince il Sizzano.

Caselle

In caso di vittoria: Promosso.

In caso di pareggio: Promosso se Vigliano-Barcanova finisce in parità o se vince il Barcanova. Allo spareggio con la seconda del triangolare se vince il Vigilano.

In caso di sconfitta: Allo spareggio con la seconda del triangolare se vince il Barcanova. Rimane in Prima Categoria se Vigliano-Barcanova finisce in parità o se vince il Vigliano.

Vigliano

In caso di vittoria: Promosso.

In caso di pareggio: Promosso se il Sizzano batte il Caselle. Allo spareggio con la seconda del triangolare se Sizzano-Caselle finisce in parità o se vince il Caselle.

In caso di sconfitta: Allo spareggio con la seconda del triangolare se Sizzano-Caselle finisce in parità o se vince il Caselle. Rimane in Prima Categoria se vince il Sizzano.

Sizzano

In caso di vittoria: Promosso se il Barcanova batte il Vigliano. Allo spareggio con la seconda del triangolare se Vigliano-Barcanova finisce in parità. Promosso o allo spareggio (decide la differenza reti) se il Vigliano batte il Barcanova

In caso di pareggio o sconfitta: Resta in Prima Categoria.

Nel triangolare si gioca Valle Varaita-Asca: cuneesi promossi in caso di vittoria o di pareggio mentre l’Asca deve vincere per guadagnarsi la promozione. Il Nichelino Hesperia ha pochissime speranze di rientrare in corsa; puo sperare solo in una sconfitta dell’Asca con tre o più reti di scarto per accedere allo spareggio con la terza del quadrangolare. Una possibilità molto remota.

