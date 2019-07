Premio Giovani: Pro Eureka e Saluzzo in Piemonte, Verbano, Calvairate e San Lazzaro in Lombardia

Eccoli i vincitori della prima edizione del Premio Giovani istituito quest’anno dalla Lnd. Come annunciato quest’inverno, la Lega Nazionale Dilettanti ha creato un premio particolare, riguardante i campionati di Eccellenza e Promozione, a favore delle società in grado di valorizzare il maggior numero di giovani oltre al minimo stabilito dal regolamento di fuoriquota.

Il premio previsto dalla Lega (12 mila euro per le società di Eccellenza e 9 mila euro per le società di Promozione), sono stati assegnati solamente alla prima di ogni graduatoria “Premio Giovani” di ogni girone dei suddetti campionati. Di conseguenza, le premiate in Piemonte e Lombardia risultano le seguenti

In Eccellenza: Verbano (Lombardia A), Calvairate (Lombardia B), San Lazzaro (Lombardia C), Pro Eureka (Piemonte A) e Saluzzo (Piemonte B).

In Promozione: Besnatese (Lomb. A),Vibe Ronchese (Lomb. B), Forza e Costanza (Lomb. C), Sporting Club (Lomb. D), Paullese (Lomb. E), Accademia Calcio Vittuone (Lomb. F), Sparta Novara (Piem. A), Vda Charvensod (Piem. B), Bsr Grugliasco (Piem. C), Cbs (Piem. C).

