È cominciata oggi, sabato 10 agosto, la stagione della Vergiatese. I granata, che dopo cinque anni tornano a calcare i campi di Eccellenza, si sono radunati in mattinata al centro sportivo “Landoni” di Vergiate per la presentazione ufficiale, poi sono partiti alla volta di Gavirate dove, sotto lo sguardo di Franco Tosca, Luca Del Balzo e Giorgio Tomasini hanno sostenuto un doppio allenamento agli ordini di Alessandro Marzio e del suo vice Massimiliano Dell’Ovo. La truppa granata, fino al 18 agosto, sosterrà due sedute giornaliere tra gli impianti di Gavirate e Travedona Monate, struttura che da quest’anno sarà la “casa” delle gare interne dell’Under 19.

Dopo lo straordinario girone di ritorno in Promozione che ha portato la Vergiatese, sotto la guida di Roberto Gatti, a scalare la classifica e conquistare l’Eccellenza da prima della classe, nei mesi scorsi il direttore generale Franco Tosca e il direttore sportivo Franco Cuscunà hanno allestito una squadra che, visti i nomi, sarà certamente tra le protagoniste del girone A di Eccellenza. «La squadra è di qualità, l’allenatore Marzio è una garanzia. Vogliamo fare bene e toglierci le nostre soddisfazioni, magari battere Varesina e Verbano – l’auspicio del dg Franco Tosca – La squadra è stata rinforzata con giocatori di categoria come Calzi, Pescara e Amelotti: a loro spetterà il compito di indirizzare il gruppo. Sono Abbiamo confermato i nostri attaccanti Becerri e Guarda, sono arrivati Bianchi e Sunday oltre ai giovani di valore dalla Varesina come i fratelli Menga, Segalini e Grippo. Ci è saltato Azzolin perché va in America a studiare e per questo restiamo vigili sul mercato».

Per quanto riguarda le amichevoli i granata cominceranno martedì 13 alle 16.00 con la Castellanzese a Vergiate, poi il 20 agosto impegno a Caronno Pertusella, il 22 a Dormelletto, il 25 ad Oleggio e, infine, il 29 agosto a Gavirate.

LA ROSA DELLA VERGIATESE

Portieri: Alex Pappa (’00), Davide Pasiani (’97, Legnano). In prova Davide Cutrupi (’00, Campobasso).

Difensori: Alessandro Cattaneo (’01), Giacomo Grippo (’01, Varesina), Mattia Menga (’99, Varesina), Cristiano Pescara (’91, Verbano), Gabriele Trionfo (’97), Marco Ciambelli (’02, Cedratese)

Centrocampisti: Matteo Amelotti (’92, Legnano), Cesare Baca (’99), Giampaolo Calzi (’85), Luca Menga (’01, Varesina), Vittorio Vitulli (’99), Alessandro Calegari (’02, Cedratese)

Attaccanti: Alessandro Balconi (’97, Legnano), Flavio Becerri (’98), Entoni Guarda (’96), Matteo Perotti (’00, Caronnese), Alessandro Segalini (’00, Varesina), Ucheria Sunday (’95, Vimercatese), Aldo Marku (’00), Nabil Moussafir (’02, Sestese).

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.