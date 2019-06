Promozione: La Montatese si rifà il look

Una stagione a rischio quella della Montatese in Promozione che per un punto ha evitato i playout, salvandosi direttamente. Il tecnico Rosario Lo Nano, subentrato a Maurizio Battaglino a metà febbraio, è stato confermato e il nuovo e giovane Ds Riccardo Giorio sta lavorando intensamente per fornirgli una rosa adeguata in vista di un nuovo campionato in cui i gialloblù si candidano ad essere protagonisti.

La Montatese attraverso un comunicato ha annunciato i primi colpi: «Ad un mese dalla conclusione del campionato, arrivano i primi colpi di mercato anche a Montà.

La Polisportiva è lieta di dare il benvenuto a:

– Alberto GILI, attaccante classe 1997, ex Torino, Dro, Corneliano, Albese, Chisola e Canelli SDS

– Alessio CITERONI, centrocampista classe 1987, ex Carmagnola, CBS e Sommariva Perno

– Ivan MILITANO, difensore classe 1987, ex Saviglianese, Carmagnola, CBS, Lascaris e Cavour

– Fabio DI PRIMA, centrocampista classe 1995, ex Bra, Atletico Racconigi e Sportroero

– Stefano BADELLINO, difensore classe 1992, ex Dogliani e Sportroero

– Pasquale MIELE, difensore classe 1991, ex Bra, Cheraschese, Moretta e Sportroero

– Jacopo PERLETTO, attaccante classe 1998, ex Albese, Asti e Sommariva Perno

– Pietro FERRERO, centrocampista classe 1994, ex Albese, Canelli e Stella Maris

– Alessandro SANTAROSSA, attaccante classe 1999, ex Alessandria, Lomellina, Santostefanese e Albese

– Fabio BETTONI, difensore classe 2001, ex Chieri, CBS e Garino».

Molto soddisfatto il Ds della Montatese Riccardo Giorio, che, in attesa di ulteriori annunci, svela i prossimi obiettivi: «Stiamo ancora cercando giocatori in ogni reparto, oltre a qualche giovane, ma prima dobbiamo parlare con alcuni giocatori della vecchia squadra per valutare le loro posizioni. Sicuramente allestiremo una rosa competitiva e in grado di esaltare il gioco di mister Lo Nano, con cui sto lavorando in piena sintonia. A breve ci saranno altre novità».

