Promozione Lombardia: manca il pubblico? Il Morazzone pronto a non scendere in campo con la Solbiatese

Monta il malumore tra i club dopo la precisazione della Figc riguardo l’assenza del pubblico fino al 7 ottobre. La presa di posizione più forte arriva dai varesini del Morazzone che sono pronti a non scendere in campo nella sfida di Coppa Italia di domenica con la Solbiatese.

Nella serata di oggi il club rossoblù ha inviato una lettera al presidente del Crl Giuseppe Baretti dove ha espresso tutto il suo disappunto.

“Senza la presenza del pubblico, anche se distanziato e con mascherina, per noi l’evento non ha motivo di esistere. Confidiamo nel buonsenso, tanto nominato 12/9 in riunione con le altre società di Promozione ed Eccellenza per risolvere questo enorme problema legato alla gestione corrente dei nostri impianti sportivi”.

