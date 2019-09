Quando il calcio guarda al sociale, gli esempi di Cairate e Corneliano

Non solo calcio, ma anche sociale per due realtà come Cairate e Corneliano. Nelle ultime settimane le due società sono state protagoniste di due belle iniziative volte ad integrare i diversamente abili. Iniziative pensate e realizzate per fare solidarietà ed integrare, attraverso il calcio, chi è meno fortunato. E le risposte positive non sono mancate.

SUL GIORNALE IN EDICOLA L’APPROFONDIMENTO COMPLETO

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.