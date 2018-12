Rappresentativa Under 15, Sottil da urlo, Ciliberto suona la carica ma non basta

Le strutture del San Giorgio, via Nitti, ospitano il consueto raduno della Rappresentativa Under 15 di Giorgio Tonino. Dopo i classici esercizi di riscaldamento, può avere inizio il match composto da tre tempi di 20′ cadauno.

LE FOTO DEI CONVOCATI

La squadra Gialla

La squadra Arancione

TABELLINO:

SQUADRA GIALLA – SQUADRA ARANCIO: 1-6

RETI (0-1; 1-1; 1-6): 11′ st Sottil (A), 15′ st Ciliberto (G), 19′ st Viano (A); 14′ tt Sansone (A), 11′ tt Giannini (A), 15′ tt Sottil (A), 22′ tt Vaccaro (A).

PRIMO TEMPO

Gialli (4-4-2): Bellucci, Fedele, Carastro, Peretti, Preka, Cesarano, Giordanino, Sapone, Mema, Margaglione, La Torraca.

Arancioni (3-5-2): Lancellotti, Iosif, Antonaci, Fenech, Giordano, Calabrese, Maniscalco, Viano, Ibrahimi, Cavalla, Vaccaro.

SECONDO TEMPO

Gialli (4-3-2-1): Monticone, Preka, Rizzo, Dangelo, Fedele, Sapone, Mirisola, Giordanino, Ciliberto, Siniscalchi, Genestrone.

Arancioni (4-3-3): Romanin, Giordano, Iosif, Pavanello, Pipicella, Sottil, Giannini, Viano, Cavalla, Vaccaro, Sansone.

TERZO TEMPO

Gialli (4-3-3): Bellucci (10′ st Monticone), Peretti (12′ st Dangelo), Rizzo, Antonaci, Cesarano, Mirisola, Giordanino, Fedele, Mema (12′ st Ciliberto), Margaglione (12′ st Genestrone), La Torraca.

Arancioni (4-3-3): Lancellotti (10′ st Romanin), Giordano (12′ st Sottil), Pavanello, Antonaci, Fenech, Maniscalco (12′ st Pipicella), Calabrese, Viano (12′ st Giannini), Sansone (12′ st Vaccaro), Cavalla, Ibrahimi.

LA PARTITA

Se la prima frazione termina 0-0, tanto merito va dato a Superman Bellucci, capace di neutralizzare in grande stile gli attacchi degli arancioni, stoppando a più riprese i tentativi dello scatenato Ibrahimi.

Nella ripresa gli arancioni partono subito forte trovando una traversa al 7′ dopo una conclusione a giro di prima da parte dell’instancabile Pipicella. All’11’ è proprio il difensore dell’Ivrea ad occuparsi della battuta del corner su cui arriva lo stacco imperioso di Sottil, abilissimo a gonfiare la rete con un grande colpo di testa. Immediata la risposta dei gialli, Giordanino lascia partire un destro velenoso, Romanin para ma non riesce a trattenere e sulla ribatutta si fionda Ciliberto che da vero bomber d’area di rigore, fiuta l’occasione e fa 1-1. Al 19′ di nuovo vantaggio arancione: Viano, dopo un grande diribbling, scaglia una conclusione imparabile, 1-2.

Nell’ultimo tempo non arriva la reazione dei gialli e così gli arancioni prendono definitivamente il largo. Sansone, su perfetta imbucata di Cavalla al 9′, firma l’1-3 con un tiro preciso. Appena 2′ dopo ed è 1-4 grazie alla rete di Giannini che mostra grande freddezza in zona offensiva. Al 15′ Sottil firma la doppietta personale riuscendo a risolvere una mischia in area. La rete del definitivo 1-6 arriva al 22′: assist al bacio di Giannini per Vaccaro che, una volta in area, non perdona spedendo la sfera in rete.

LA GALLERY

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.