Rappresentativa Nazionale Under 15, 6 convocati lombardi per l’Area Nord Sono ben sei i convocati per la Lombardia Under 15 in vista del raduno territoriale Area Nord del prossimo martedì.

DOVE E QUANDO

“Nell’ambito del Progetto Giovani LND, Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali delle Regioni (Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli V.G., CPA Trento e CPA Bolzano), ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno martedì 11 dicembre 2018 a Concorezzo (MB), presso il Centro Sportivo Comunale di Concorezzo sito in Via Pio X°, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15″. Start della gara a ranghi opposti per le 14:30 con ritrovo fissato per le ore 13:50.

CHI

Sorride l’Enotria di Alessandro Ferraioli che può vantare ben due giocatori convocati: si tratta di Riccardo Silba e Alessio D’Erchie. A far compagnia ai rossoblù convocati anche Tommaso Silanos dell’Ausonia, Michele Riboli della Pergolettese, Michael Hassan della Varesina e Lorenzo Previtali del Brusaporto.

