Una partita senza storia per riscrivere la storia: la Rappresentativa Under 15 di Cristiano Gazzola batte 4-0 l’Umbria nella semifinale del Torneo delle Regioni e vola dritta dritta nella finalissima di Fiuggi contro la Toscana. Ottimo l’approccio alla partita della Lombardia, i ragazzi di Gazzola non hanno di fatto mai corso rischi gestendo alla perfezione tutti i 70′. Il tridente Saracino-Toma-Di Miceli è parso sin da subito molto ispirato, Zambelli dalla cabina di regia ha coordinato alla perfezione una manovra atta a sfruttare anche gli inserimenti dei centrocampisti Oliviero e Colio. Il reparto arretrato non ha concesso nulla, con Matteo Sala bravissimo a deviare l’unica insidia – una conclusione da fuori area di Baiano.

Mattinata movimentata per questioni logistiche, ma approccio impeccabile per la Rappresentativa Under 15. Redini in mano, manovra piacevole e subito una bella doppia occasione: Di Miceli dal limite becca in pieno il palo, Saracino sulla ribattuta trova la gran risposta di Cutolo. All’azione successiva, ecco il gol: Saracino accelera e mette in difficoltà Battistelli, che lo tocca in area, rigore. Dagli undici metri, le gambe di capitan Zambelli non tremano: penalty perfetto, partita sui giusti binari. La Lombardia non dà la possibilità all’Umbria di sfondare, l’unico tentativo è il già citato tiro da fuori di Baiano. I ragazzi di Gazzola continua a giocare e al 24′ trovano il meritato raddoppio. Bella azione, Silba è bravo ad aprire a destra per Saracino, scarico in mezzo e conclusione di prima intenzione di Oliviero, che non lascia scampo a Cutolo.

Risultato al sicuro, ma ripresa ancora su ritmi alti per la Rappresentativa Under 15. Albertini per Toma, l’attaccante prova a incrociare ma manda alto, come alto è il tiro di Di Miceli su azione personale. Gol nell’aria, Colio è bravo a lanciare ancora Toma, Cutolo respinge ma nulla può botta di Schiavo. Tutto troppo facile per la Lombardia, al 19′ arriva anche il poker: angolo di Bonassi, zuccata vincente di Silanos. 4-0 e tanti saluti, testa alla Toscana per coronare un percorso da applausi.

UMBRIA-LOMBARDIA 0-4

RETI: 15′ rig. Zambelli, 24′ Oliviero, 13′ st Schiavo, 19′ st Silanos.

UMBRIA (4-3-3): Cutolo; Bunjaku, Baiano (18′ st Verzieri), Battistelli, Ianni; Marietti (9′ st Toscano), Giombetti (22′ st Viani), Biagioli (14′ st Bernardini); Fortebracci (28′ st Carletti), Buonavolontà, Cutini (7′ st Bevilacqua). A disp. Qoku, Lucentini, Testerini. All. Velini.

LOMBARDIA (4-3-3): Sala M. 6.5; Silba 7 (18′ st Di Pentima 6), Silanos 7 (22′ st Rodeschini 6), Mosconi 6.5, Bonassi 7; Colio 7 (14′ st Cereghini 6.5), Zambelli 7.5 (4′ st Schiavo 7), Oliviero 7; Saracino 7 (27′ Albertini 6.5), Toma 6.5 (20′ st Sala R. 6), Di Miceli 7 (26′ st Munzone 6). A disp. Venturelli, Curridori. All. Gazzola 7.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.