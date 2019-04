“70 minuti nella loro metà campo ma abbiamo perso”, basterebbero le parole di Claudio Frasca per capire quanto rammarico c’è intorno al 2-1 subito contro l’Emilia Romagna. Un risultato che complica il cammino e costringe la nostra selezione

Under 17 a guardare gli altri risultati. Impossibile passare come secondi, la speranza sta tutta nella classifica avulsa: serve battere il Lazio con almeno due gol di scarto e allo stesso tempo serve un pareggio fra Campania ed Emilia Romagna. Tornando sulla sfida con l’Emilia, il pasticcio difensivo Novo-Pavia è costato il gol dello svantaggio dopo appena 2′, con uno scatenato Cremonini che si è ritrovato praticamente da solo davanti a Bendadel e ha insaccato. L’inizio è da incubo e infatti al 18′ arriva anche il raddoppio avversario: Morchid va via in fascia e mette in mezzo, il pallone balla davanti alla porta ed è ancora Cremonini a trasformarlo in gol. I due gol rimangono di fatto le uniche due azioni degne di nota dell’Emilia, escludendo il tentativo di Sipone in pieno recupero. In mezzo, tanto tantissimo Piemonte. Già nella prima frazione ci prova Sbriccoli su cross di bel cross di Lapis, uno dei pochi a fare bene nei primi 40′. Ripresa senza storia: Frasca passa da subito alla difesa a tre e dopo 10′ la Rappresentativa riapre il match. Cagia apre per Sbriccoli, l’attaccante entra in area e subisce fallo da Galassi, rigore: dal dischetto Morone è impeccabile. L’impressione è che il Piemonte la possa ribaltare, con l’Emilia che soffre terribilmente. Sul gran servizio di Dagasso, è bellissima la conclusione di Nania, solo il palo nega il pareggio. Pareggio trovato da Sbriccoli, ma per la seconda volta di fila il direttore di gara strozza in gola l’urlo annullando per fuorigioco dubbio il gol. Poi due ghiotte occasioni per Cagia, prima di piede e poi di testa, su cross di Dagasso e di Morone: in entrambi i casi i suoi tentativi non inquadrano lo specchio. L’assalto piemontese continua fino al 5′ di recupero, ma il fortino dell’Emilia regge: un gran peccato, domani serve il miracolo.

Emilia Romagna-Piemonte Vda 2-1

Reti (2-0, 2-1): 2′ e 18′ Cremonini (E), 10′ st rig. Morone (P)

Emilia Romagna (4-4-2): Tosi; Apparuti (27′ st Benini), Bedei, Mattioli, Marzocchi (6′ st Galassi); Morchid, Motoc (38′ st Vallocchia), Raj (14′ st Tatani), Mantovani (19′ st Bernabei); Errichiello (12′ st Bernardi), Cremonini (40′ st Sipone). A disp. Cavazzoli, Zannoni. All. Evangelisti.

Piemonte VdA (4-3-2-1): Benfadel; Cerrone (12′ st Laforge) , Pavia, Novo, Arkaxhiu (1′ st Morone); Dagasso, Todaro (35′ Nania), Gerbino; Lapis, Sbriccoli; Sall (35′ Cagia). A disp. Ariaudo, Bernocco, Di Carlo, Mazzara. All. Frasca.

Ammoniti: Sall (P), Pavia (P), Sbriccoli (P), Morone (P), Bernardi (E), Tatani (E).