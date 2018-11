Nutrita selezione di Under 17 regionali lombardi per il raduno dell'Area Nord di martedì 4 dicembre a Brugherio

Rappresentativa Under 17 nazionale: per l’Area Nord 12 convocati dai regionali Nutrita selezione lombarda per l’Area Nord in vista del raduno di Brugherio del prossimo 4 dicembre. Sfida a ranghi opposti con calcio d’inizio fissato alle 14:30

RAPP NAZIONALE UNDER 17

Un’occasione unica per ben 12 dei nostri giocatori lombardi di vivere un Raduno Territoriale Area Nord. Questo il comunicato ufficiale:

“Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Salvatore D’Urso (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali delle Regioni (Veneto, Piemonte e V.d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna), ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno martedì 4 dicembre 2018 a Brugherio (MB), presso il Centro Sportivo Comunale sito in via San Giovanni Bosco snc, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.”

I CONVOCATI

Ecco i nominativi dei giocatori selezionati per il Raduno Area Nord: Michael Cupello (Pergolettese), Bilale Galdoune, Leonardo Pozzoni e Christian Grigis, Virtus Bergamo, Mattia Musicò (Pavia), Moreno Pica e Daniel Tagliabue (Alcione), Christian Medici, Accademia Inter, Gabriele Tirinzoni (Folgore Caratese),Valentin Stancalie (Ciserano), Lorenzo Uttini, Enotria, e Andrea Vismara, portiere della Pro Sesto.

LA GIORNATA

Il programma del Raduno sarà il seguente: martedì 4 dicembre 2018 ritrovo entro le ore 13.50 presso il Centro Sportivo Comunale sito in via San Giovanni Bosco, Brugherio (MB) Ore 14.30 Gara amichevole a ranghi contrapposti Alla fine della gara (ore 17.00 circa) scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi. Si ricorda al calciatore interessato che dovrà portare con sé la Carta di identità, la tessera sanitaria, gli indumenti da gioco (sarà fornita solo la pettorina) e una copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità ai sensi delle normative vigenti, senza il quale non sarà possibile prendere parte all’attività del raduno. Si rappresenta che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della Rappresentativa di Lega, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 delle N.O.I.F. Trattandosi di attività di preselezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono previsti servizi logistici a carico della L.N.D. (pernotti, ristorazione). Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria Rappresentative Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti ai n. 0632822034 – 0632822221 – 0632822033 email: rappresentative.nazionali@lnd.it

Hai già letto il supplemento on line dedicato alle Giovanili regionali?

COME LEGGERLO

Questi i passaggi passo passo

1-Registrarsi alla piattaforma

2-Scegliere SUPPLEMENTO (in alto a destra) inserire il codice sprint-gold al momento del pagamento e siete subito online

Se invece siete già registrati potete fare il login, scegliere SUPPLEMENTO in alto a destra, inserire il codice sprint-gold e siete online

Se siete abbonati andate direttamente all’edicola digitale quindi CLICCATE QUI PER LEGGERE IL SUPPLEMENTO